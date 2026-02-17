रत्नागिरीत शिवजयंतीनिमित्त गुरुवारी भव्य पदयात्रा

रत्नागिरीत उद्या पदयात्रा
रत्नागिरी, ता. १७ : छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी दाखवलेले शौर्य, सुशासन आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या आदर्शांशी युवकांना जोडणे या प्रमुख उद्देशाने शिवजयंतीनिमित्त गुरुवारी (ता. १९) सकाळी ७.३० ते ८.३० या वेळेत शहरातून पदयात्रेचे आयोजन केले आहे. पदयात्रेत जिल्हावासियांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. पदयात्रेची सुरुवात छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण येथून होणार असून, जयस्तंभमार्गे पुन्हा छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण येथे पदयात्रेची सांगता होईल.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, ‘‘पदयात्रेमध्ये सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होणे अनिवार्य असल्याबाबत त्यांना कळवण्यात यावे. पदयात्रेत सहभागी शालेय मुले, नागरिकांसाठी पाणी, अल्पोपाहार याची व्यवस्था करावी. पदयात्रेबरोबर एक आणि ज्या ठिकाणी पदयात्रा संपत आहे त्या ठिकाणी एक अशा दोन रुग्णवाहिकांची सोय करावी. क्रीडा संघटना, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, एनसीसी, एनएसएस, स्काऊट गाईड, महाविद्यालयांचे विद्यार्थी यांचा पदयात्रेत सहभाग असावा, त्याबाबत नियोजन करावे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित माहिती दर्शवणारे फलक असावेत. पदयात्रेदरम्यान वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्याबाबतही त्यांनी सूचना दिल्या. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.) विश्वजित गाताडे यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
