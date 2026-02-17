‘बाहुबली’ची चाहूल; ‘गणेश’ची शरणागती
संघर्ष तूर्त टळला; वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून तर्क वितर्क
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. १७ : वर्षभरापूर्वी झालेल्या युद्धात ‘बाहुबली’ला पराभूत करून कळप सोडण्यास भाग पाडलेल्या ‘गणेश’ने यावेळी संघर्षाविना शरणागती पत्करली. एका वर्षाच्या कालावधीने पुन्हा बाहुबली कळपाजवळ येत असल्याच्या चाहुलीने गणेशने पळ काढला. त्यांच्यात युद्ध झाले नसले तरी, बाहुबलीच्या आक्रमकतेला घाबरून तो दूर गेल्याचा तर्क वन विभागाकडून वर्तविण्यात येत आहे.
वन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (ता. १६) सहा हत्तींच्या कळपाचा वावर केर गावातील तळीच्या वरच्या बाजूला होता. काही दिवसांपूर्वी घाटमाथ्यावरून परत आलेला बाहुबली याचवेळी केर हद्दीत दाखल झाला. त्याचे लोकेशन केर घाडवस मंदिराजवळ मिळाले होते. बाहुबली कळपाला येऊन मिळाला तर गणेश व त्याच्यात युद्ध जुंपण्याची तीव्र शक्यता वर्तविण्यात येत होती. यासाठी वन विभागाने हत्तींच्या मार्गावर ठिकठिकाणी गस्त वाढवून कळपाला रानातच थोपवून धरण्यासाठी प्रयत्न चालू केले होते.
कळपात गणेश, ओंकार, छोटी मादी, मोठी मादी व दोन पिल्ले यांचा समावेश होता. बाहुबली कळपापासून काही अंतरावर आला. कळपाच्या नेतृत्वासाठी गणेश आणि बाहुबली यांच्यात युद्ध जुंपणार हे निश्चित होते; मात्र तसे झाले असते तर भीतीने कळपातील अन्य मादी, पिल्ले यांच्यावर परिणाम होऊ शकला असता. गावालगतच त्यांचा वावर असल्याने संघर्षाच्या भीतीने सैरभैर होऊन गावात देखील शिरकाव करू शकले असते. त्यामुळे त्यांना रानातच थोपविणे अनिवार्य आहे. या साऱ्या प्रकारामुळे स्थानिक
ग्रामस्थांनी धास्ती घेतली होती; मात्र बाहुबलीचे केरमध्ये आगमन होताच गणेशने अनपेक्षित पाऊल उचलले. बाहुबलीची चाहूल लागताच सोमवारी (ता. १६) सायंकाळी त्याने कळप सोडला. तो तिलारीच्या दिशेने निघाला. रात्री तो परतीचा प्रवास करत होता. अवघ्या दोन ते तीन तासांत त्याने केर ते तिलारी हेवाळे असे बरेच अंतर पार केले. आज गणेशचे वास्तव्य हेवाळे खराडी येथे असल्याचे सांगण्यात येते. आता कळपाचे नेतृत्व आपसूक बाहुबलीकडे आले आहे. सोमवारी सायंकाळी तो कळपात सामील झाला.
बाहुबलीच्या हालचालींवर लक्ष
गतवर्षी जूनच्या सुरुवातीला बाहुबली व गणेश यांच्यात बांबर्डे येथे झुंज जुंपली होती; मात्र या झुंजीत बाहुबलीवर गणेश भारी पडला. बाहुबलीने पलायन केले होते. तेव्हापासून ते आजपर्यंत कळपाचे नेतृत्व गणेश हत्ती करीत आहे. वर्षभराच्या कालावधीनंतर परतलेल्या बाहुबलीने कळपाच्या नेतृत्वाची जबाबदारी पुन्हा आपल्याकडे घेतली आहे. त्याच्या हालचालीवर वन विभागाचे लक्ष आहे.
कोट
गणेश आणि बाहुबली यांच्यातील गतकाळात झालेली झुंज पाहता पुनश्च ते आमनेसामने आले तर मागील परिस्थिती पुन्हा उद्भवू शकते. त्या दोघांच्या या भांडणात इतर हत्ती सैरभैर होऊन वस्तीत घुसू नयेत म्हणून सर्व हत्तींना वस्तीपासून दूर जंगलात घालवण्याचे प्रयत्न कर्मचारी करीत आहेत. ग्रामस्थांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आजूबाजूच्या काजू शेतीमध्ये सुद्धा वन कर्मचारी व गस्त पथक तैनात केले आहे.
- संभाजी पाटील, वनक्षेत्रपाल, दोडामार्ग.
