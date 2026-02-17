कोंडये येथे एसटी बस-जेसीबी अपघात
कोंड्येत एसटीला जेसीबीची धडक
संगमेश्वर,ता. १७ ः तालुक्यातील कोंडये-मधलीवाडी येथे एसटी व जेसीबी यांच्यात अपघात होऊन एसटी बसच्या समोरील भागाचे नुकसान झाले. या घटनेत बसमधील प्रवाशांना कोणतीही दुखापत झाली नसून, मोठा अनर्थ टळला.
अकुंश रामचंद्र साळवे (वय ३६, सध्या रा. देवरूख सह्याद्रीनगर, ता. संगमेश्वर) हे १६ फेब्रुवारीला दुपारी कोंड्ये ते संगमेश्वर एसटी घेऊन जात होते. बसमध्ये त्या वेळी प्रवासी उपस्थित होते. कोंडये-मधलीवाडी येथे रस्त्याचे काम सुरू होते. रस्त्यावर टाकलेल्या खडीचे समतलीकरण सुरू असताना एसटी बस सुरक्षिततेच्यादृष्टीने रस्त्याच्या कडेला थांबवण्यात आली होती; मात्र, जेसीबी चालकाने मशिन मागे घेत असताना एसटीच्या समोरील भागाला धडक दिली. त्यामुळे बसच्या पुढील भागाचे नुकसान झाले. सुदैवाने, कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. घटनेची माहिती एसटी चालकांनी तत्काळ एसटी विभाग वरिष्ठ तसेच संगमेश्वर पोलिस ठाणे येथे दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
