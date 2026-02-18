सुशीला शिशुवाटिकेचे स्नेहसंमेलन उत्साहात
कुडाळ ः कुडाळ हिंदू कॉलनी येथील विद्याभारती संचलित सुशीला गणेश निगुडकर स्मृती सुशीला शिशुवाटिकेतील मुलांचे वार्षिक स्नेहसंमेलन उत्साहात पार पडले. या संमेलनात चिमुकल्यांनी सहजपणे आपल्या कलागुणांचे सादरीकरण करून प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले. या कार्यक्रमातदेशभक्ती, पर्यावरण, साहसी खेळ, मूकनाट्य व संत संप्रदाय अशा अनेक गीतांवर मुलांनी सादरीकरण केले. माता पालक व शिक्षक यांनीही नृत्याविष्कार सादर केले. कार्यक्रमाची सुरुवात प्रमुख अतिथी डॉ. स्मिता सुरवसे, संजय आठल्ये, वासुदेव मराठे, विवेक मुतालिक, विद्याभारती निमंत्रित व प्रा. योगिता कवठणकर या सर्वांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे स्वागत, परिचय स्वाती केरवडेकर, प्रास्ताविक कविता कुंटे यांनी केले. आभार गौरी राऊळ यांनी मानले. अक्षता कुडाळकर, उमेश नाडकर्णी, मिलिंद देसाई, रुपेश कावले, श्याम तेंडुलकर व त्यांची संगीत टीम यांनी विशेष योगदान दिले.
पावसकर, बंगे यांचा हुमरमळ्यात सत्कार
कुडाळ ः हुमरमळा वालावल श्री देव रामेश्वर देवस्थान उपसल्लागार समितीच्या वतीने नवनिर्वाचित नेरुर जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर आणि नवनिर्वाचित पंचायत समिती सदस्या अर्चना बंगे यांचा देवस्थान कमिटीच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. हा कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिक त्रिंबक देसाई व श्री देव रामेश्वर देवस्थान उपसल्लागार समिती खजिनदार प्रकाश परब यांच्या हस्ते करण्यात आला. माजी पंचायत समिती सदस्य अतुल बंगे, पंकज देसाई, विजय कांबळी, वैभव मांजरेकर, शरद वालावलकर, संतोष जाधव, रुद्रा पावसकर आदी उपस्थित होते.
