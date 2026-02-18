जिल्हास्तरीय कथाकथन स्पर्धेत आर्या जोईल प्रथम
जिल्हास्तरीय कथाकथन
स्पर्धेत आर्या जोईल प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १८ ः येथील उमाबाई बर्वे ग्रंथालयाच्या वतीने विजयालक्ष्मी राऊत यांच्या स्मरणार्थ घेण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय खुल्या कथाकथन स्पर्धेत आर्या जोईल हिने प्रथम क्रमांक मिळविला. तिला १ हजार १११ रुपये, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरवण्यात आले.
स्पर्धेत जिल्ह्यातून एकूण १३ स्पर्धकांनी सहभाग घेतला. ग्रंथालयाचे अध्यक्ष गुरुदेव परुळेकर यांनी, कथाकथनाची कला विद्यार्थ्यांनी अभ्यासून भविष्यात चांगले वक्ते बनावे. कथांचा परिचय करून घेऊन कथा सादरीकरणाचा अभ्यास करावा, असे आवाहन केले. याप्रसंगी मंचावर ग्रंथालयाचे उपाध्यक्ष गणेश बांदकर, सचिव सीताराम पाटील, दत्तात्रय जोशी, मधुरा कुबल, गौरव गोगटे, अभिराम देसाई आदी उपस्थित होते. स्पर्धेचे परीक्षण अनुराधा दीक्षित व स्वप्ना केळकर यांनी केले. नागेश कदम यांनी ‘इये निबंधांचिये नगरी’ हे स्वलिखित पुस्तक ग्रंथालयाला भेट दिले. स्पर्धेचा सविस्तर निकाल अनुक्रमे असा-आर्या जोईल, आशा मोहिते, वैश्विका कदम, उत्तेजनार्थ मेधा मणेरीकर, सुयश गोलतकर. पहिल्या तीन विजेत्यांना अनुक्रमे १,१११, ७७७ व ५५५ रुपये, स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र तर उत्तेजनार्थसाठी प्रत्येकी २०१ व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. माजी मुख्याध्यापक संजीव राऊत यांनी प्रास्ताविक केले. भूषण दातार यांनी सूत्रसंचालन केले.
