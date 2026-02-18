ग्रामस्वच्छतेत लोकसहभाग महत्त्वाचा
25390
ग्रामस्वच्छतेत लोकसहभाग महत्त्वाचा
डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी ः झाराप ग्रामपंचायतीची नामांकनासाठी पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १८ ः गाव स्वच्छ ठेवण्यासाठी केवळ सरकारी प्रयत्न पुरेसे नसून ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग अनिवार्य आहे. स्वच्छ आणि हरित गाव हेच खऱ्या अर्थाने सुखी आणि आरोग्यदायी गाव असते, असे प्रतिपादन ‘यशदा’चे उपमहासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी झाराप येथे केले.
स्वच्छ व हरित थीमसाठी झाराप ग्रामपंचायतीचे राष्ट्रीय स्तरावर नामांकन होणार आहे. ही ग्रामपंचायत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. या गावाची पाहणी करण्यासाठी पुणे येथील ''यशदा''चे उपमहासंचालक डॉ. कलशेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभा घेण्यात आली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब, पाणी व स्वच्छता विभागचे सेवानिवृत्त अधिकारी विनायक ठाकूर, गट विकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर, पंचायत समिती सदस्य सीताराम तेली, सरपंच दक्षता मेस्त्री, उपसरपंच मंगेश गावकर, ग्रामसेवक सतीश साळगावकर उपस्थित होते.
स्वच्छ आणि हरित गाव हेच खऱ्या अर्थाने सुखी आणि आरोग्यदायी गाव असते. पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अंगीकार करा आणि स्वच्छ, सुंदर व हरित बनवण्यासाठी पुढाकार घ्या, असे आवाहन यावेळी डॉ. कलशेट्टी यांनी व्यक्त केले. गाव स्वच्छ होताना ग्रामस्थांची मनेही स्वच्छ झाली पाहिजेत. मोठी झेप घेण्यासाठी दहा पावले मागेही येता आले पाहिजे. भगीरथ संस्थानच्या माध्यमातून स्वच्छतेबाबत गावकऱ्यांमध्ये जनजागृती, सेंद्रिय शेती, सौरऊर्जा वापर आणि ओला-सुका कचरा वर्गीकरणाची अंमलबजावणी केली जात आहे, असे डॉ. प्रसाद देवधर यांनी सांगितले. झाराप गाव स्वच्छ व हरित गाव संकल्पना भविष्यातील शाश्वत विकासाचा रोल मॉडेल होईल, असा विश्वासही व्यक्त केला. सरपंच दक्षता मेस्त्री यांनी गावातील लोकांचे आरोग्य सुधारावे आणि प्लास्टिकमुक्त गाव असावे, या ध्येयाने प्रेरित होऊन सर्वांच्या सहकार्याने हे सहज शक्य होईल, असे मत व्यक्त केले. सीईओ खेबुडकर यांनी थेट झाराप गावच्या ग्रामपातळीवरील कामांची पाहणी केली आणि ग्रामसेवक व सरपंचांना शाश्वत विकासासाठी मार्गदर्शक सूचना दिल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.