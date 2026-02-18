नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींचा मालवणात रंगला सत्कार सोहळा
नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींचा
मालवणात रंगला सत्कार सोहळा
मालवण : येथील पालिकेचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, सर्व नगरसेवक तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांचा सत्कार आमदार नीलेश राणे यांच्या उपस्थितीत ‘नीलरत्न’ निवासस्थानी मुंबई-वडाळा विधानसभेचे आमदार कालिदास कोळंबकर यांच्या हस्ते झाला. या सोहळ्याला शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांच्यासह मालवण आणि कुडाळमधील अनेक प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. मालवण नगराध्यक्षा ममता वराडकर, उपनगराध्यक्ष दीपक पाटकर, बांधकाम सभापती सहदेव बापर्डेकर, आरोग्य सभापती पूनम चव्हाण, महिला बालकल्याण उपसभापती अश्विनी कांदळकर, नगरसेवक महेश कांदळगावकर, महेश कोयंडे, सिद्धार्थ जाधव, नीना मुंबरकर, मेघा गावकर, भाग्यश्री मयेकर, शर्वरी पाटकर, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य दादा साईल, रुपेश कानडे, दीपलक्ष्मी पडते, दीपक नारकर, निखिल कांदळकर यांचा सत्कार करण्यात आला. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या कारकिर्दीत जनसेवेचा वसा असाच पुढे सुरू ठेवावा, अशा शुभेच्छा यावेळी मान्यवरांनी दिल्या.
कुडाळात आज शिवजन्मोत्सव
कुडाळ ः अखिल भारतीय मराठा महासंघ, सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने शिवजयंती महोत्सवाचे उद्या (ता. १९) येथे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचे गौरव पुरस्कार व सत्कार करण्यात येणार आहे. सकाळी मालवण किल्ल्यावर शिवज्योत घेऊन येणे, ओरोस येथे महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार घालणे, ओरोस ते कुडाळ एसआरएम कॉलेज येथून रॅलीने जिजामाता चौक येथे जाईल. छत्रपती शिवाजी महाराज यांना पुष्पहार घालून शिवज्योत तेथे लावण्यात येईल. सकाळी ११ वाजता शिवजन्मोत्सव, सायंकाळी ६.३० वाजता विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये ग्रुप डान्स, लहान मुलांचे नृत्याविष्कार व वेशभूषा, हार्मनी प्रस्तुत ‘गर्जा जयजयकार’, फॅशन शो आदी भरगच्च कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. सर्वांनी या सोहळ्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. सुहास सावंत, युवा तालुकाध्यक्ष शिवजन्मोत्सव कमिटी अध्यक्ष शैलेश घोगळे, तालुकाध्यक्ष संतोष परब, शहराध्यक्ष योगेश काळप यांनी केले आहे.
