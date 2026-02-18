चिपळूणला विकासनिधी
देणार ः जयस्वाल
चिपळूण : चिपळूणचे नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी मंगळवारी (ता. १७) मुंबई येथील मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय तसेच कामगार राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांची भेट घेतली. त्या वेळी चिपळूण नगरपालिकेसाठी आवश्यक विविध विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा केली. चिपळूण शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, गटार व्यवस्था, स्वच्छता, नागरी सुविधा तसेच भविष्यातील विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज असून, तो निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत नगराध्यक्ष सकपाळ यांनी मागणी केली. या संदर्भात त्यांनी निवेदनही दिले. या वेळी जयस्वाल यांनी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही दिली. चिपळूणच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यशासन सकारात्मक असून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पोफळीत एक दिवस
पालकांचा उपक्रम
चिपळूण ः प्राथमिक शाळा पोफळीमध्ये एक दिवस पालकांचा हा उपक्रम साजरा करण्यात आला. या दिवशी शिक्षक होऊन शाळा चालवण्याची संधी पालकांना दिली गेली. या उपक्रमांतर्गत परिपाठ, अध्यापन,विद्यार्थी-पालक-शिक्षक एकत्रित स्नेहभोजन, विविध खेळ, ज्ञानकुंभ, पारितोषिक वितरण, पालकांचे मनोगत व समारोप असे नियोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी शालेय समिती अध्यक्ष तुषार गोखले, सदस्य अभय चितळे, पराग भावे माध्यमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका स्वप्नाली पाटील, शाळा व्यवस्थापन समिती उपाध्यक्ष वैभव पवार, सखी सावित्री समिती अध्यक्षा रोहिणी गुळवे, निपुण माता पालक सदस्या अमोलिका सरक तसेच बचतगटाच्या सदस्या यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. कार्यक्रमाचे नियोजन प्रशालेचे मुख्याध्यापक महेंद्र कापडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अशोक मिसाळ, शिवानी शिंदे, प्रतिभा धुमाळ, साधना गायकवाड, रिता मलमे, अक्षता साळवी तसेच सरिता मानकर, सुरेश ठसाळे यांनी केले.
जिल्ह्यात अनेक
आरोग्य शिबिरे
रत्नागिरी ः हिंद की चादर श्री गुरू तेग बहादूर साहिबजी यांच्या ३५०व्या शहिदी समागम शताब्दी वर्षानिमित्त जिल्ह्यातील शाळा, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय या ठिकाणी आरोग्य शिबिरे घेण्यात आली. मंडणगड ग्रामीण रुग्णालय, रायपाटण ग्रामीण रुग्णालय, राजापूर ग्रामीण रुग्णालय, दापोली उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय लांजा, उपजिल्हा रुग्णालय कामथे, चिपळूण, ग्रामीण रुग्णालय संगमेश्वर, उपजिल्हा रुग्णालय कळबंणी, ग्रामीण रुग्णालय देवरूख या ठिकाणी तसेच शाळांमध्ये आरोग्य शिबिरे घेण्यात आली. येथील श्री देव गोपाळ माध्यमिक विद्यामंदिर तसेच जीवन शिक्षण शाळा क्र.१ येथे हिंद की चादर श्री गुरू तेग बहादूर साहिबजी यांच्या जीवनावर आधारित चित्रफीत प्रदर्शित करून जनजागृती करण्यात आली. रत्नागिरी तालुक्यातील डोर्ले येथील पोतकर गुरूजी विद्यामंदिरात निबंध स्पर्धा घेण्यात आली. वांजुळे येथील शिवाजी माध्यमिक विद्यालयात, खेड तालुक्यातील गुणदे येथील सद्गुरू काडसिद्धेश्वर विद्यालयात वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात आली.
‘रायगडला जेव्हा
जाग येते’ २४ ला
चिपळूण ः शिवजयंतीनिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे करण्याबाबत सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने कळवले आहे. त्यानुसार, चिपळूण येथील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक सभागृहात २४ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ७ ते ९ या वेळेत ‘रायगडला जेव्हा जाग येते’ हे नाटक होणार आहे. स्थानिक कलावंत तसेच तंत्रज्ञ यांना व्यासपीठ मिळवून देण्याचाही या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
