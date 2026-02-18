एमसीए सीईटी मार्गदर्शन कार्यशाळा
एमसीए सीईटीवर कार्यशाळा
रत्नागिरी, ता. १८ : फिनोलेक्स अकॅडमी ऑफ मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजी येथील एमसीए विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र एमसीए सीईटी : संकल्पना, सराव आणि रणनीती या विषयावर एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. कार्यशाळेमध्ये महाराष्ट्र एमसीए सीईटी परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे अॅप्टिट्यूड प्रशिक्षण घेण्यात आले.
या कार्यशाळेत अपटेक येथील ॲप्टिट्यूड आणि सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षक प्रा. शिवानी भोसले यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यांनी परिमाणात्मक क्षमता, तार्किक विचार, भाषिक क्षमता, प्रश्न सोडवण्याच्या रणनीती या घटकांवर सविस्तर प्रशिक्षण दिले. विद्यार्थ्यांसाठी विविध सराव प्रश्न घेण्यात आले. यासोबतच इंग्रजी व्याकरण, शब्दसंग्रह वाढवणे, वाचन समज आणि संवाद कौशल्य यावरही विशेष भर देण्यात आला.
कार्यशाळेदरम्यान विद्यार्थ्यांना एमसीए अभ्यासक्रमाची व्याप्ती, पुढील करिअरमधील संधी आणि त्याचे महत्त्व याबाबतही माहिती देण्यात आली. तसेच महाराष्ट्र एमसीए सीईटी अर्ज प्रक्रियेबाबत आवश्यक मार्गदर्शन करण्यात आले. ही कार्यशाळा डॉ. कौशल प्रसाद व विभागप्रमुख प्रा. तेजस जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.
कार्यशाळेचे आयोजन प्रा. सानिका जोशी यांनी केले.
