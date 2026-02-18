हापूस आंब्याचा मोहर करपला, भरपाई द्या
कोकणातील शेतकरी अडचणीत
शौकतभाई मुकादम ः हापूसचा मोहोर करपला
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १८ : चिपळूण तालुक्यात भातशेतीचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले असून, शासनाकडून पंचनामे पूर्ण होऊनही अद्याप शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईचा एकही रुपया मिळालेला नाही. हा कोकणातील शेतकऱ्यांवर होत असलेला अन्याय असल्याची टीका पंचायत समितीचे माजी सभापती व पर्यावरणप्रेमी शौकतभाई मुकादम यांनी केली आहे.
पत्रकारांशी बोलताना मुकादम म्हणाले, कोकणातील शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह प्रामुख्याने भातशेती आणि हापूस आंबा या दोन पिकांवर अवलंबून आहे. यावर्षी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे भातशेतीचे अतोनात नुकसान झाले; मात्र त्याची भरपाई अद्याप मिळालेली नाही. त्यातच आता दूषित हवामानामुळे बागायतदारांसमोर दुसरे मोठे संकट उभे राहिले आहे. खराब हवामानामुळे हापूस, काजू तसेच नर्सरीमधील झाडांचा मोहोर करपून गेल्याने संभाव्य उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे.
बागायतदारांनी खत आणि फवारणीसाठी केलेला मोठा खर्च वाया गेला असून, उत्पन्नाचे प्रमुख साधनच धोक्यात आले आहे. परिणामी, कोकणातील शेतकरी आणि बागायतदार सध्या गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने तातडीने फळबागांचे पंचनामे करावेत आणि शासनाने नुकसानभरपाई जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी मुकादम यांनी केली आहे.
