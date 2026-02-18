राम व रावणाचे पारंपरिक दंद्व नाटक-दशानन
ओळी ः सरकार बहुद्देशीय संस्था-अमरावती-या संस्थेने सादर केलेल्या ‘दशानन’ या नाटकातील एक क्षण. (नरेश पांचाळ ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
वेगळा दृष्टिकोन ः ‘दशानन’
नरेश पांचाळ ः सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १८ : येथील राज्य नाट्यस्पर्धेत ‘सरकार बहुद्देशीय संस्था, अमरावती'' या संस्थेने सादर केलेल्या ‘दशाननर् या नाटकाने प्रेक्षकांची मने जिंकली. राम आणि रावण यांच्यातील पारंपरिक द्वंद्व आणि नाटकात भूमिका सादर करण्यावरून दोन भावांमध्ये निर्माण झालेला संघर्ष, अशा आगळ्यावेगळ्या संकल्पनेवर आधारित हे नाटक सादर करण्यात आले.
या नाटकाची संहिता अभय नवाथे यांनी लिहिली असून, दिग्दर्शक वैभव देशमुख यांच्या कल्पक दिग्दर्शनातून हे नाटक एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून रंगमंचावर साकारले गेले. पौराणिक संदर्भांना मानवी भावभावनांची जोड देत कलाकारांनी आपल्या कसदार अभिनयाने प्रयोगात जिवंतपणा आणला. नाटकाचे नेपथ्य आणि पात्रांची रंगभूषा अत्यंत प्रभावी होती, ज्यामुळे नाटकातील वातावरणनिर्मिती अधिक गडद झाली. अभिनय, प्रकाशयोजना आणि दिग्दर्शकीय कौशल्यामुळे रंगलेल्या या प्रयोगाचे रत्नागिरीतील नाट्यप्रेमींनी टाळ्यांच्या कडाडात स्वागत केले.
‘दशानन’ हे नाटक राम आणि रावण यांच्यातील पारंपरिक संघर्षाला एका वेगळ्या आणि आधुनिक दृष्टिकोनातून मांडते. कथेची सुरुवात गावातील चावडीवर होणाऱ्या उत्सवापासून होते. या उत्सवात सादर होणाऱ्या नाटकातील भूमिका ठरवताना अण्णा देशमुखांचा मुलगा राघव याने ‘राम’ आणि शुभम याने ‘रावण’ साकारण्याचे ठरते. राघव हा स्वभावतः आदर्शवादी, विचारशील आणि अंतर्मुख आहे तर शुभम कमालीचा व्यवहारी आणि आत्मविश्वास आहे;
मात्र, नाटकाच्या सरावादरम्यान राघवच्या वागण्यात एक विलक्षण बदल घडू लागतो. तो स्वतःला केवळ ‘राम’ या प्रतिमेत अडकवून न ठेवता ‘रावण’ समजून त्याचे पैलू उलगडण्याचा हट्ट धरतो. राघवचा हा बदललेला स्वभाव अण्णा देशमुखांना अस्वस्थ करतो. वडिलांच्या अपेक्षा आणि मुलाचा वैचारिक प्रवास यांच्यातील संवाद खुंटल्याने कुटुंबात तणाव निर्माण होतो. याच दरम्यान राघवची मैत्रीण ‘वैदेही’ हिच्या प्रवेशामुळे कथेत नवे वळण येते. गावकरी आणि कुटुंबीयांच्या विरोधाला न जुमानता वैदेही राघवच्या विचारांना पाठिंबा देते आणि त्याला आधार देते.
गावातील उत्सवाची पालखी आणि वैदेहीबद्दलचे गैरसमज यामुळे राघवसमोर सामाजिक आव्हान उभे ठाकते. जोपर्यंत सत्य समोर येत नाही तोपर्यंत राघवला पालखीचा मान मिळू नये, असा पवित्रा गावकरी घेतात. अखेरीस, दसऱ्याच्या दिवशी सादर होणाऱ्या प्रयोगात सर्व गैरसमज दूर होतात. वैदेहीला तिचा सन्मान मिळतो आणि उत्सवाची सांगता आनंदात होते.
केवळ पराक्रम असून चालत नाही तर त्यावर संयम आणि भावनांचे नियंत्रण असणे तितकेच गरजेचे आहे. ‘राम’ आणि ‘रावण’ या दोन्ही प्रवृत्ती आपल्यातच असतात. त्यातील आदर्शाचा शोध घेण्याचा प्रभावी प्रयत्न या नाटकातून करण्यात आला आहे.
* सूत्रधार आणि सहाय्य
नेपथ्य ः शुभम ठाकरे, नेपथ्य सहाय्य ः गजेंद्र मेटे, संगीत ः अक्षय वैद्य, प्रकाशयोजना ः प्रणव कोरे, अनुप बहाड, रंगभूषा ः नीलेश ददगाळ, स्नेहशील ठाणवीर, वेशभूषा ः अभिजित झाडे, रंगमंच व्यवस्था ः शुभम सुदा, ऋषभ शिरसाट आणि मिलिंद कहाळे.
* पात्र परिचय
राघव/रावण – वैभव देशमुख, पिंहू ः स्वराली देशपांडे, शरयू ः रेणुका पुराणिक, सीता- वैदेही, सिद्धी देशपांडे, आजी- त्रिजटा ः रूची वरघट, सीता ः श्रद्धा कडू, अण्णा ः प्रसाद खरे, भाऊ ः अमेय अनसिंगकर, प्रकाश ः अभिजित झाडे, भावी ः आदिनाथ भारतीय, शुभम ः शुभम ठाकरे, इतर कलाकार ः नीलेश दद्वार, हिमांशू बानोले, सुरेश तामखाने, ऋषी भंडारकर, लोकेश बोंदरकर, देवाशीष फडणीस, ऋषिकेश भागवतकर, आदित्य ढोरे.
* आजचे नाटक
नाटक ः हायब्रीड सादरकर्ते ः साई नाट्यधारा मंडळ हलकर्णी, चंदगड. वेळ ः सकाळी ११.३० वा. नाटकः कर्नल सरंजामे आणि ती सादरकर्ते ः सर्वोदय शिक्षण मंडळ, चंद्रपूर वेळ ः सायंकाळी ७.३० वा. स्थळ ः स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर नाट्यगृह, रत्नागिरी.