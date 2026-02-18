चिपळूणमध्ये ''उक्ताड-रिगल'' रस्त्याचे पॅचवर्क सुरू
- ratchl१८४.jpg ः
P२६O२५५०४
चिपळूण - उक्ताड बायपास ते रिगल कॉलेजदरम्यान करण्यात आलेले डांबरीकरण.
-----
‘उक्ताड-रिगल’ रस्त्याचे पॅचवर्क सुरू
दिव्यांगांच्या इशाऱ्याची दखल; खड्ड्यांमुळे चिपळूणमधील संभाव्य अपघात टळणार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १८ : उक्ताड बायपास ते रिगल कॉलेजदरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्याची झालेली दुरवस्था आणि वाढत्या खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात या विरोधात दिव्यांग सेवा संस्थेने आक्रमक पवित्रा घेताच प्रशासनाला जाग आली आहे. या प्रश्नी आंदोलन छेडण्याचा इशारा मिळताच राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने बुधवारपासून डांबराने पॅचवर्क करण्याच्या कामाला तातडीने सुरुवात केली आहे.
उक्ताड बायपास ते रिगल कॉलेज हा मार्ग शैक्षणिक संस्था, बाजारपेठ आणि निवासी भागांना जोडणारा मुख्य दुवा आहे; मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून येथे खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले होते. याचा सर्वाधिक फटका दिव्यांग बांधवांना बसत होता. दुचाकीस्वार दिव्यांगांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत होता. वारंवार निवेदने देऊनही ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप होता. या पार्श्वभूमीवर, दिव्यांग सेवा संस्थेच्या अध्यक्षा भारती पाटेकर, उपाध्यक्ष संतोष होळकर, सचिव अशोक भुस्कुटे, सहखजिनदार ओंकार साळवी, मिरजोळीचे सामाजिक कार्यकर्ते विनोद हिरे आणि स्वाती भोजने यांनी उपविभागीय अभियंत्यांना लेखी निवेदन देऊन तातडीने डांबरीकरण करण्याची मागणी केली होती. रस्ता सुस्थितीत न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा स्पष्ट इशारा संस्थेने दिला होता. या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनाने तत्काळ दखल घेत पॅचवर्कचे काम सुरू केले.
-----
चौकट
कायमस्वरूपी दुरुस्तीची मागणी
सध्या सुरू असलेल्या पॅचवर्कमुळे अपघातांचा धोका कमी होणार असल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे; मात्र, ‘आमच्या पाठपुराव्यामुळे केवळ तात्पुरते काम सुरू झाले आहे. प्रशासनाने केवळ मलमपट्टी न करता पावसाळ्यापूर्वी या रस्त्याचे कायमस्वरूपी मजबुतीकरण आणि पुनर्बांधणी करावी,’ अशी आग्रही मागणी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.