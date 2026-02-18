अजिंक्यतारा गडावरून चिपळूणात येणार शिवज्योत
चिपळूण ः शिवज्योत आणण्यासाठी रवाना झालेले कार्यकर्ते.
अजिंक्यतारा गडावरून येणार चिपळुणात शिवज्योत
चिपळूण : येथील चिपळूण स्पोर्ट्स अॅकॅडमीतर्फे शिवजयंतीचे औचित्य साधून दरवर्षी महाराष्ट्रातील विविध गडकिल्ल्यांवरून शिवज्योत आणली जाते. या परंपरेचे यंदा २२वे वर्ष असून, सातारा येथील ऐतिहासिक अजिंक्यतारा गडावरून शिवज्योत आणण्यासाठी अॅकॅडमीचे कार्यकर्ते आज साताऱ्याकडे रवाना झाले. या मोहिमेला आज सकाळी ८ वा. भाजप जिल्हाध्यक्ष सतीश मोरे, मंगेश तांबे, जयवंत चितळे आणि गटनेते शशिकांत मोदी यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून प्रारंभ करण्यात आला. ही शिवज्योत उंब्रजमार्गे उद्या, गुरूवारी (ता. १९) सकाळी ८ वा. चिपळूणमध्ये दाखल होणार आहे. यंदाच्या या मोहिमेत ओंकार सुतार, रणजीत लोलम, मनीष मोरे, गणेश राठोड, रोहित बारे, पृथ्वीराज आग्रे, राहुल तांदळे, स्वरजित कानापडे, सिद्धेश पवार, मयूर घडशी, स्वरूप पाटणकर, आयुष भैरवकर आणि ओम हरवडे हे कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत. शिवज्योतीचे स्वागत करण्यासाठी चिपळूणमधील शिवप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन अॅकॅडमीतर्फे करण्यात आले आहे.
