कणकवलीत आजपासून भक्तीचा सोहळा
महापुरूष मंदिर रौप्य महोत्सव; नवीन मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठापना, कलशारोहणासह धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १८ : शहरातील मुख्य बाजारपेठेतील श्री देव महापुरुष मंदिराचा रौप्य महोत्सवी कार्यक्रम १९ ते २२ फेब्रुवारी या दरम्यान होणार आहे. यात नवीन मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठापना आणि कलशारोहण होणार आहे. याखेरीज चार दिवस दिवसीय महाउत्सवानिमित्त विविध धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमांचे होणार आहेत, अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष प्रसाद अंधारी, माजी अध्यक्ष राजू सापळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महापुरुष मित्रमंडळाच्या उत्सव समितीच्या संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेला सचिव महेंद्र सांब्रेकर, खजिनदार मंदार सापळे, महिला सदस्य ॲड. चैताली मुंज, वैशाली काणेकर, प्रद्युम मुंज, अमित सापळे, चेतन अंधारी, संदीप अंधारी, चेतन मुंज, सोहम वाळके, वृषभ मेनकुदळे, पांडू डिचोलकर, कालिदास तेली, आनंद पोरे आदी उपस्थित होते.
उत्सावाला गुरुवारी (ता.१९) सायंकाळी ५ वाजता भव्य मिरवणूकीने प्रारंभ होईल. यावेळी नवीन मूर्ती आणि कलशाची मिरवणूक भालचंद्र महाराज संस्थान येथून बाजारपेठ मार्गे महापुरुष मंदिरापर्यंत ढोल-ताशांच्या गजरात काढली जाणार आहे. २० रोजी सकाळी धार्मिक कार्यक्रम, दुपारी महाआरती, सायंकाळी पावणीदेवी समईनृत्य (किंजवडे-देवगड) सादर होणार आहे. तर रात्री १० नंतर श्री कलेश्वर दशावतार नाट्यमंडळ, नेरूळ यांचा ट्रिकसिनयुक्त पौराणिक नाट्यप्रयोग रंगणार आहे. २१ रोजी शिखर कलश स्थापना, दुपारी तीर्थप्रसाद आणि भजनांचा कार्यक्रम होईल. रात्री महापुरुष मित्रमंडळाच्या महिलांचा ‘व्वा वुमनिया’ हा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर होणार आहे. याच दिवशी सकाळी ८ ते दुपारी १२ या वेळेत मंदिराच्या २५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त रक्तदान शिबिर होणार आहे. २२ रोजी पहाटे काकड आरती नंतर श्री देव गणपती व श्री देव महापुरुष यांची प्राणप्रतिष्ठापना, बलिदान व पूर्णाहुती विधी होईल. त्यानंतर श्री सत्यनारायण महापूजा, दुपारी महानैवेद्य व महाप्रसाद, सायंकाळी वारकरी भजन तर रात्री ९ वाजता सावनी रवींद्र लाईव्ह इन कॉन्सर्ट विथ स्वप्नील गोडबोले, अबोली गिन्हे यांचा सांगीतिक कार्यक्रम होणार आहे.
सिनेमॅटिक रिल्स स्पर्धा
महाउत्सवानिमित्त १९ ते २२ फेब्रुवारीदरम्यान सिनेमॅटिक रिल्स स्पर्धा होणार आहे. यात प्रथम क्रमांकासाठी ७ हजार, द्वितीय ५ हजार, तृतीय ३ हजार रुपये व आकर्षक चषक अशी बक्षिसे ठेवण्यात आली आहेत. रिल्स सादरीकरणाची अंतिम मुदत २४ फेब्रुवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत आहे. बक्षीस वितरण समारंभ त्याच दिवशी रात्री ९ वाजता होणार आहे. महापुरुष मित्रमंडळातर्फे शहरातील सर्व मंडळे, भाविक व नागरिकांनी या भक्तिमय महाउत्सवात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
