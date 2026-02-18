दिशाभूल हा नाईकांचा जुना आजार ः राणे
दिशाभूल हा नाईकांचा
जुना आजार ः राणे
वैभव नाईक यांना प्रत्युत्तर
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १८ : मच्छीमार बांधव आणि किनारपट्टीवरील व्यावसायिकांना नोटीस येणे ही प्रक्रिया नवीन नाही. २०१८, २०१९ आणि २०२३ मध्येही अशा नोटिसा आल्या होत्या, तेव्हा वैभव नाईकच आमदार होते. मग त्यांनी गेल्या १० वर्षांत हा प्रश्न का सोडवला नाही? खोटा प्रचार करून जनतेची दिशाभूल करणे हा त्यांचा जुना आजार आहे, अशा शब्दांत शिवसेना आमदार नीलेश राणे यांनी माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला.
नीलेश राणे यांनी वैभव नाईक यांचा ‘मागच्या १० वर्षांत एकही नोटीस आली नाही’ हा दावा खोडून काढला. त्यांनी २०२३ मध्ये मच्छीमारांना आलेल्या नोटिसीचा पुरावा म्हणून २०२३ मधील नोटिसा सादर केल्या. २०१८-१९ च्या नोटिसाही लवकरच समोर आणणार असल्याचे सांगितले. मी तेव्हा आमदार-खासदार नसतानाही नोटिसा आल्या होत्या. मात्र, आम्ही तेव्हाच्या आमदारांवर कधीच वैयक्तिक टीका केली नाही. कारण प्रशासकीय सर्वेक्षणातून अशा नोटिसा येत असतात, हे समजण्याइतपत अक्कल त्यांच्याकडे नसावी, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
नाईक यांच्यावर टीका करताना राणे म्हणाले, ‘‘माजी आमदारांना जिल्ह्याबद्दल सातत्याने नकारात्मक बोलण्याचा आणि सिंधुदुर्गाला बदनाम करण्याचा आजार झाला आहे. मीडियासमोर येऊन केवळ भीतीचे वातावरण पसरवणे, यापलीकडे त्यांनी १० वर्षांत काहीच केले नाही. या नकारात्मकतेतून ते लवकर बरे व्हावेत, हीच माझी इच्छा आहे.’’
आमदार नीलेश राणे यांनी मच्छीमार बांधवांना आश्वस्त करताना ग्रीन ट्रिब्युनल किंवा प्रशासकीय कारवाईची टांगती तलवार मच्छीमारांच्या डोक्यावरून कायमची हटवण्यासाठी पालकमंत्री नीतेश राणे आणि शासन दरबारी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. आम्हाला नियम वाचता येतात, कायदे समजतात. त्यामुळे केवळ राजकीय विधाने न करता, कोर्टात आणि प्रशासनात ही लढाई आम्ही लढू, असा इशारा राणे यांनी दिला.
...तर राणे सर्वांत पुढे!
जर मच्छीमारांवर अन्याय झाला किंवा त्यांच्या उदरनिर्वाहावर संकट आले, तर नीलेश राणे सर्वांत पुढे उभे राहतील, असा शब्द त्यांनी यावेळी दिला. आम्ही केवळ आरोप करत बसणार नाही, तर या समस्येतून कायमचा मार्ग काढू. एखादी वैयक्तिक तक्रार झाली तरीही कोणाच्या व्यवसायावर गदा येणार नाही, असा नियम किंवा बदल कॅबिनेटच्या माध्यमातून घडवून आणू, असा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला.
