डिंगणी येथे बिबट्याकडून गायीचा फडशा
डिंगणीत बिबट्याचा गायीवर हल्ला
शेतकरी हैराण; प्रशासनाने दाखल घेण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १८ ः डिंगणी गावात सध्या बिबट्याचा हैदोस सुरू असून, मानवीवस्तीत घुसून पाळीव जनावरांचा तो फडशा पाडत आहे. गावातील काळ मोहल्ला परिसरात काही दिवसांपूर्वी वासराचा बळी घेतल्यानंतर आता ग्रामपंचायत माजी सदस्य सुदर्शन मोहिते यांच्या गाईवर बिबट्याने हल्ला करून तिला ठार मारले. अवघ्या काही दिवसांत घडलेल्या या दोन घटनांमुळे गावात भीतीचे आणि संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
सुदर्शन मोहिते हे उच्चशिक्षित असून, उदरनिर्वाहासाठी त्यांनी शेतीसोबत दुग्ध व्यवसायाचा मार्ग स्वीकारला. काही महिन्यांपूर्वी परजिल्ह्यातून एफएच जातीची, जास्त दूध देणारी आणि किमती असलेली गाय त्यांनी विकत आणली होती. ही गुंतवणूक एका रात्रीत बिबट्याने संपवली. घरालगतच्या गोठ्यात इतर गुरांसोबत वावरत असताना बिबट्याने अचानक झडप मारून गाईवर हल्ला केला. हल्ल्यावेळी इतर जनावरे जिवाच्या आकांताने सैरावैरा पळाली. बिबट्या मानवीवस्तीत घुसत असल्याने ग्रामस्थांच्या जीवितालाही धोका निर्माण झाला आहे.
गावात मोकाट भटक्या कुत्र्यांची संख्या लक्षणीयरित्या घटल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. बिबट्याच्या तावडीतून भटक्या श्वानांचीही सुटका होत नसल्याने तो नियमितपणे गावात येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी नागरिक भयभीत अवस्थेत राहत आहेत. महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.अवघ्या काही दिवसांत दोन मोठ्या घटना घडूनही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई झालेली नाही, अशी ग्रामस्थांची तक्रार आहे. वनविभागाने केवळ पंचनामा करून औपचारिकता पूर्ण न करता तातडीने बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंजरे लावावेत, नियमित गस्त वाढवावी आणि सीसीटीव्ही किंवा ट्रॅप कॅमेरे बसवावेत, अशी जोरदार मागणी होत आहे. बाधित शेतकऱ्यांना त्वरित आणि योग्य ती नुकसान भरपाई देण्याचीही मागणी करण्यात येत आहे.
शिक्षण घेतले, कष्ट केले, संसार उभा करण्यासाठी जनावरे विकत घेतली; पण त्यावरच संकट आले तर जगायचे कसे, एका किमती दुभत्या गाईच्या मृत्यूमुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, दुग्ध व्यवसायावरच घाला बसला आहे.
- सुदर्शन मोहिते, शेतकरी
