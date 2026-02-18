इन्सुली येथे आज शिवरायांना वंदन
इन्सुली येथे आज
शिवरायांना वंदन
बांदा ः इन्सुली-गावठण येथील जय भवानी कला, क्रीडा मंडळाच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती उद्या (ता. १९) साजरी करण्यात येणार आहे. सकाळी ९ वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण, श्रीफळ वाढवणे व दीपप्रज्वलन करून उत्सवाचा प्रारंभ, ९.१५ वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात येईल. तसेच ९.३० वाजता शाळा क्र. ४ मधील विद्यार्थ्यांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम, उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार समारंभ व रात्री ७.३० वाजता श्री स्वामी माऊली पारंपरिक दशावतार नाट्यमंडळ, डोंगरपाल यांचा ‘दुर्गा झाली माऊली’ हा दशावतारी नाट्यप्रयोग सादर होणार आहे. या सर्व कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंडळाचे अध्यक्ष दिलीप गावडे, सचिव रामचंद्र चराटकर, उपाध्यक्ष उल्हास गावडे, जय भवानी कला, क्रीडा मंडळाचे सदस्य व इन्सुली ग्रामस्थांनी केले आहे.
मुणगे येथे आज
डबलबारी सामना
मुणगे ः येथील रिक्षा चालक-मालक संघ, व्यापारी आणि मित्रमंडळातर्फे वर्धापन दिन व शिवजयंतीनिमित्त उद्या (ता. १९) विविध कार्यक्रमांचे आयोजन भगवती मंदिर येथे केले आहे. सकाळी ९ वाजता शिवजयंती कार्यक्रम, ९.३० वाजता श्री सत्यनारायण महापूजा, ११ वाजता आरती व तीर्थप्रसाद, दुपारी १२ ते ३ वाजेपर्यंत महाप्रसाद, रात्री ८ वाजता स्थानिक संगीत भजने, ९.३० वाजता २०×२० डबलबारी भजनांचा जंगी सामना ओम चैतन्य गगणगिरी प्रासादिक भजन मंडळ उंबर्डे-वैभववाडीचे बुवा श्रीकांत शिरसाट (गुरुवर्य (कै.) चंद्रकांत कदम यांचे शिष्य, पखवाज-अमोल पांचाळ, तबला-प्रेम मेस्त्री) विरुद्ध श्री राधाकृष्ण प्रासादिक भजन मंडळ फोंडाघाटचे बुवा प्रथमेश चव्हाण (गुरुवर्य अभिषेक शिरसाट, संतोष शितकर यांचे शिष्य, पखवाज-सुहास सुतार, तबला-लोकेश सोलकर) यांच्यात होणार आहे. या कार्यक्रमांसह तीर्थप्रसाद व महाप्रसादाचा लाभ घेण्याचे आवाहन रिक्षा चालक-मालक संघ, व्यापारी आणि मित्रमंडळाने केले आहे.
भटपावणीत आज
दशावतार नाटक
आरोंदा ः भटपावणी येथे फ्रेंड सर्कल क्रिकेट क्लब व भटपावणी विकास मंडळ यांच्यावतीने उद्या (ता. १९) शिवजयंती उत्सव साजरा होणार आहे. यानिमित्त सकाळी ९ वाजता शिवपूजन, ११ वाजता शालेय मुलांच्या चित्रकला स्पर्धा, आरोंदा पंचक्रोशी मर्यादित दोन गटात सामान्य ज्ञान स्पर्धा, दुपारी ३ वाजता हळदी-कुंकू, रात्री ९ वाजता मुलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम व बक्षीस वितरण, १०.३० वाजता दशावतार नाट्यप्रयोग होणार आहे. या कार्यक्रमाला सर्वांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन मंडळाने केले आहे.
