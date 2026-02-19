भीमगर्जना युवक मंडळातर्फे इन्सुलीत शिवजयंती उत्साहात
इन्सुली ः रमाईनगर येथे शिवजयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली.
भीमगर्जना युवक मंडळातर्फे
इन्सुलीत शिवजयंती उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १९ ः भीमगर्जना युवक मंडळ इन्सुली रमाईनगर यांच्या वतीने महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची ३९६ वी जयंती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजमंदिर येथे मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. सुरुवातीला विचार मंचावरील मंडळाचे अध्यक्ष धम्मचारी लोकदर्शी, उपाध्यक्ष कृष्णा जाधव, सचिव अरविंद जाधव यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून दीपप्रज्वलन करण्यात आले.
धम्मचारी लोकदर्शी यांनी शिवरायांना अभिवादन करताना महाराजांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याचे महत्व विशद करून त्यांनी सर्व अठरा पगड जातीच्या लोकांना एकत्र करून राज्यकारभारामध्ये संधी दिली. स्त्रियांचा आदर करण्यावर भर देऊन शेतकऱ्यांसाठी विशेष कल्याणकारी भूमिका घेतली, अशा प्रकारचे बहुजनांचे छत्रपती राजे पुन्हा होणार नाही, असे सांगितले.
या कार्यक्रमात सदानंद जाधव, राघोबा जाधव, अजय जाधव, दीपक जाधव, सिध्देश जाधव, मिथील जाधव, तेजस जाधव, सविता जाधव, संजना जाधव, वृषाली जाधव, अनुजा जाधव, स्मिता जाधव, सपना जाधव, स्म्रितिषा जाधव, सुप्रिया जाधव, सानिका जाधव, सृष्टी जाधव, स्वाती जाधव, प्रज्ञा जाधव, कृतिका जाधव, लैला जाधव आदी उपस्थित होते.
