गावतळे बाजारपेठेला हाय व्होल्टेजचा फटका
गावतळे ः बाजारपेठेतील वायर तुटल्यामुळे उच्चदाबामुळे उमेश पवार यांच्या हॉटेलमधील नादुरूस्त झालेला फ्रिज.
गावतळे बाजारपेठेला उच्चदाबाचा फटका
विद्युत तार तुटल्याने घडली घटना; वीज उपकरणे निकामी, दोन लाखांहून अधिकची हानी
सकाळ वृत्तसेवा
गावतळे, ता. १९ ः दापोली तालुक्यातील गावतळे बाजारपेठेत बुधवारी (ता. १८) दुपारी महावितरणच्या मुख्य वीजवाहिनीची वायर तुटल्यामुळे मोठी दुर्घटना घडली. उच्च दाबामुळे (हायव्होल्टेज) बाजारपेठेतील अनेक व्यापाऱ्यांची आणि शासकीय संस्थांची लाखो रुपयांची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे निकामी झाली आहेत. या घटनेमुळे व्यापाऱ्यांचे दोन लाख रुपयांहून अधिक नुकसान झाले असून, परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
बुधवारी दुपारी ३.४५च्या सुमारास गावतळे बाजारपेठेला वीजपुरवठा करणाऱ्या एलटी लाईनची न्युट्रल वायर अचानक तुटली. यामुळे घराघरांत आणि दुकानांत क्षमतेपेक्षा जास्त वीजप्रवाह गेल्याने फ्रीज, टीव्ही, प्रिंटर आणि इतर महागडी उपकरणे क्षणात जळून खाक झाली. या घटनेत बँक ऑफ इंडियाचे दोन प्रिंटर खराब झाले आहेत. मराठी शाळा व हायस्कूलचे एलईडी टीव्ही, सीपीयू, इंटरनेट डिव्हाइस आणि सीसीटीव्ही सिस्टिमला फटका बसला. राधिका किराणा एलईडी टीव्ही, उमेश पवार हॉटेलमधील फ्रीज, डीवाइन ब्युटीपार्लरचे मशिन्स, वीर प्रॉडक्टचा वायफाय राउटर, श्री स्वामी समर्थ पानस्टॉल, समर्थ कृपा हेअर सलून, मातोश्री कलेक्शन, अरुण पवार यांच पंखे, कूलर व ट्यूबलाइटचे नुकसान झाले आहे.
चौकट
महावितरण अर्ज आल्यावर चौकशी करणार
दरम्यान, एवढी मोठी घटना घडूनही महावितरणकडून दखल घेण्यात आलेली नाही. याबाबत वाकवली उपविभागाचे सहाय्यक अभियंता परेश सागवेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अर्ज प्राप्त झाल्यावर चौकशी करूनच याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले.
कोट
आम्ही या अन्यायाविरोधात गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, तहसीलदार आणि महावितरणच्या वरिष्ठ कार्यालयाला निवेदन देणार आहोत. व्यापाऱ्यांना तत्काळ नुकसान भरपाई न मिळाल्यास तीव्र पावले उचलली जातील.
- उत्तम पवार, अध्यक्ष, गावतळे व्यापारी संघटना
