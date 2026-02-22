छत्रपती शिवरायांचे विचार प्रेरणास्त्रोत
प्रा. दिलीप शितोळे ः वेंगुर्लेत वक्तृत्व स्पर्धेला प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. २२ ः छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आजच्या तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहेत. अशा वक्तृत्व स्पर्धांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण आणि विचारांची सुसूत्र मांडणी करण्याची क्षमता विकसित होते, असे प्रतिपादन येथील बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर कनिष्ठ महाविद्यालयाचे पर्यवेक्षक प्रा. दिलीप शितोळे यांनी केले.
शिवजयंतीनिमित्त येथील बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयात गुणवत्ता हमी कक्ष व ग्रंथालयाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित जिल्हास्तरीय खुल्या वक्तृत्व स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. प्रास्ताविकामध्ये या उपक्रमाच्या समन्वयक, ग्रंथपाल शुभदा माने यांनी कार्यक्रमाचा उद्देश व थोडक्यात रुपरेषा मांडली. व्यासपीठावर नॅक समन्वयक प्रा. एस. एच. माने, संस्था प्रतिनिधी प्रा. वीरेंद्र चव्हाण, स्टाफ सेक्रेटरी विवेक चव्हाण आदी उपस्थित होते.
स्पर्धेचा निकाल असा ः शालेय गट (सातवीपर्यंत)-पार्थ सावंत (आर.पी.डी. हायस्कूल, सावंतवाडी), हर्षांक टेमकर (सिंधुदुर्ग विद्यानिकेतन, वेंगुर्ला), भूमी परुळकर (श्री वेताळ विद्यामंदिर, तुळस), उत्तेजनार्थ प्रथम तनिष्का केळुसकर (जिल्हा परिषद शाळा वेंगुर्ला क्र. १), द्वितीय-वृषाली वर्पे (जिल्हा परिषद शाळा वेंगुर्ला क्र. १). आठवी ते दहावी ः पार्थ सामंत (टोपीवाला हायस्कूल, मालवण), अस्मी मांजरेकर (आर.पी.डी. हायस्कूल, सावंतवाडी), यज्ञेश शिंदे (नेमळे हायस्कूल, नेमळे), उत्तेजनार्थ प्रथम अदिती चव्हाण (सिंधुदुर्ग विद्यानिकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल), गाथा कोळंबकर (न्यू इंग्लिश स्कूल, उभादांडा).
खुला गट-वीणा गावडे (पेंडूर), संग्राम कासले (मालवण), सविता वाळके (कुडाळ), उत्तेजनार्थ प्रथम साक्षी राणे (देवगड), द्वितीय अंकिता पाटील-नाईक (सावंतवाडी). पहिल्या पाच क्रमांकांना रोख रक्कम, प्रमाणपत्र तसेच कॉलेजच्या कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेच्यावतीने चषक देऊन गौरविण्यात आले. सहभागी स्पर्धकांना रंगोली स्क्रीन प्रिंटर्सच्यावतीने सहभाग प्रमाणपत्र दिले. स्पर्धेचे परीक्षण प्रा. प्रगती चव्हाण, प्रा. बाबुराव खवणेकर, ग्रंथपाल प्रा. शुभदा माने, प्रा. प्रियंका प्रभू, प्रा. सीमा सावंत व प्रा. हराळे यांनी केले. प्रा. धनराज गोसावी यांचे मार्गदर्शन लाभले. डॉ. सचिन परुळेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. पी. एम. देसाई, प्रा. पी. जी. देसाई यांनी आभार मानले.
