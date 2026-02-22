सर्वसामान्य हा विकासाचा केंद्रबिंदू
26406
सर्वसामान्य हा विकासाचा केंद्रबिंदू
संदेश पारकर ः कणकवलीत शासकीय योजनांबाबत जागृती
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. २२ : जागतिकीकरण आणि भांडवलशाहीच्या प्रवाहात सर्वसामान्य माणूस उद्ध्वस्त आहे. तसेच पारंपरिक बारा बलुतेदारांच्या व्यवसायांवर मोठा परिणाम झाला आहे. या कारागीर आणि सर्वसामान्य घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांनाच विकासाचा केंद्रबिंदू केले, तरच ते जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरू शकतील, असे मत कणकवली नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी व्यक्त केले.
कणकवलीतील सिद्धार्थनगर येथे महात्मा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ आणि शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी आयोजित मेळाव्याच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
या मेळाव्यात विविध घटकांसाठी असलेल्या कर्ज, अनुदान व आर्थिक सहाय्य योजनांची सविस्तर माहिती देण्यात आली. महात्मा फुले महामंडळाच्या वर्षा कासले यांनी तिन्ही महामंडळांच्या योजनांचे स्वरूप, पात्रता निकष व अर्ज प्रक्रियेची माहिती उपस्थितांना दिली. यावेळी लाभार्थ्यांना अर्जांचे वाटपही करण्यात आले.
कार्यक्रमाला कणकवली नगरपंचायतीचे प्रशासकीय अधिकारी अमोल अघम, लिपिक सिद्धेश सावंत, नगरसेवक लुकेश कांबळे, समतादूत अॅड. सुदीप उर्फ भाई कांबळे, संजय कांबळे, भाई जाधव, विष्णू सकट, प्रतीक्षा कांबळे, राजेश कदम, धर्मचंद्र हिंदळेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या योजनांची माहिती देत त्यांना आवश्यक मदत करण्याचे आश्वासन अमोल अघम यांनी दिले. तसेच लाभार्थ्यांना शासकीय प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासन अॅड. सुदीप कांबळे यांनी दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.