विद्यार्थ्यांनी मंडणगडच्या नवनिर्मितीची जबाबदारी घ्यावी
- rat९p२.jpg-
P२६O२९६५९
मंडणगड : कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री कर्मवीर दादा इदाते व उपस्थित मान्यवर.
-----
विद्यार्थ्यांनी नवनिर्मितीची जबाबदारी घ्यावी
दादा इदाते ः माजी विद्यार्थी स्नेहमेळावा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ९ ः तालुक्यातील युवकांमध्ये मोठी ऊर्जा व क्षमता आहे. तिचा योग्य वापर होऊन युवकांना योग्य दिशा मिळणे आवश्यक आहे. पुढील काळात मंडणगड तालुक्याच्या आणि महाविद्यालयाच्या नवनिर्मितीची जबाबदारी माजी विद्यार्थ्यांनी स्वीकारावी, अशी अपेक्षा संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री कर्मवीर दादा इदाते यांनी व्यक्त केली.
कर्मवीर दादा इदाते कनिष्ठ व लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे वरिष्ठ महाविद्यालयात आयोजित माजी विद्यार्थी स्नेहमेळाव्यात ते बोलत होते. या वेळी संस्थेचे कार्याध्यक्ष श्रीराम इदाते, कोषाध्यक्ष रवींद्रकुमार मिश्रा, सहकार्यवाह विश्वदास लोखंडे, संचालक आदेश मर्चंडे, प्राचार्य डॉ. वाल्मीक परहर, उपप्राचार्य डॉ. विष्णू जायभाये आदी मान्यवर उपस्थित होते. इदाते म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरण, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून पुढील वाटचाल करावी लागेल. नव्या युगाला साजेशी मंडणगडची रचना केल्यास तालुक्याच्या विकासाला चालना मिळेल. महाविद्यालयात पदवीबरोबरच काही पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याची गरज असून उद्योगधंद्यांना चालना दिल्यास स्थानिक युवकांचे स्थलांतरही थांबू शकते, असे त्यांनी सांगितले.
डॉ. भरतकुमार सोलापुरे यांनी संस्था व महाविद्यालयाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. या प्रसंगी प्रकाश महाडीक, सागर धामणस्कर, सुहास महाडीक, भरत इदाते, मंदार सालेकर, राकेश साळुंखे, राजेश पारेख, सुहास वाजे, गणेश निवळकर आदी माजी विद्यार्थ्यांनी मनोगत व्यक्त करत महाविद्यालयाच्या विकासासाठी योगदान देण्याची ग्वाही दिली.
---
संघटना स्थापन करा
माजी विद्यार्थी संघटना स्थापन करून महाविद्यालयाला अधिक नावारूपाला आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत. त्याचा फायदा भावी पिढीला होईल, असे आवाहन संस्थेचे सहकार्यवाह विश्वदास लोखंडे यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.