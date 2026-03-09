सकारात्मक वृत्तीने महिलांनी यशाला गवसणी घालावी
‘रणरागिणी’ पुरस्कार वितरण
मालगुंड येथे विविध क्षेत्रांतील १८, महिलांचा गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ९ ः ‘महिलांनी जीवनात सकारात्मक वृत्ती आणि विधायक दृष्टी ठेवून वाटचाल केली, तर त्या कोणत्याही क्षेत्रातील यशाला गवसणी घालू शकतात,’ असे प्रतिपादन रत्नागिरीच्या नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी केले. जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून ईगल फाउंडेशनतर्फे आयोजित ‘रणरागिणी’ पुरस्कार वितरण सोहळ्यात त्या बोलत होत्या.
काल (ता. ८) रत्नागिरीतील मालगुंड येथील कवी केशवसुत स्मारक येथे हा भव्य सोहळा पार पडला. यावेळी महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांतील १८ कर्तबगार महिलांना ‘रणरागिणी’ पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. या सोहळ्यात शिक्षण, समाजसेवा, आरोग्य आणि प्रशासन अशा विविध क्षेत्रांत ठसा उमटवणाऱ्या महिलांचा मानपत्र, सन्मानचिन्ह आणि पारंपरिक कोल्हापुरी फेटा बांधून गौरव करण्यात आला.
या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून उपविभागीय पोलीस अधिकारी राधिका फडके उपस्थित होत्या. त्यांनी महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि सक्षमीकरणावर मार्गदर्शन केले. कवी केशवसुत स्मारक समितीचे अध्यक्ष गजानन पाटील यांनी स्मारकाच्या कार्याचा आढावा घेतला. याप्रसंगी जिल्हा परिषद सदस्य नेत्रा ठाकूर, विलास कोळेकर, सागर पाटील, बाबासाहेब राशिनकर, प्रकाश वंजोळे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
या महिलांचा झाला सन्मान
जिल्हापरिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, सोनल संजोग खातू, वर्षा परशुराम ढेकणे, डॉ. कीर्ती ऋषिकेश कुलकर्णी, डॉ. सुमिता संजय शिर्के, शुभांगी दामोदर कोंडे (सर्व रत्नागिरी), शैला बैसाणे (जळगाव), भाग्यदेवी चौगले (सांगली), प्रियांका नाईक (मुंबई), प्रा. सुमेधा सावळ (सिंधुदुर्ग), रूपाली यादव (शिराळा), सुनीता अरगडे (पुणे), सुनीता परमणे (कागल), शोभा होनमाने (देवराष्ट्रे), प्रा. अश्विनी पाटील (कराड), ॲड. स्नेहल गुरव (कोल्हापूर), सौ. व श्री. सुलक्षणा कांदळकर (राधानगरी) आणि प्रमोदिनी किनाके (यवतमाळ).
