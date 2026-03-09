बांदा दिव्य ज्योती शाळेत ‘चांगले वर्तन, शिष्टाचार’
बांदा दिव्य ज्योती शाळेत
'चांगले वर्तन, शिष्टाचार'
बांदा, ता. ९ ः आजच्या काळात मोबाईल आणि सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे हे साधन वापरताना विद्यार्थ्यांनी भावनिक बुद्धिमत्ता जागरूक ठेवत सावधगिरी बाळगावी आणि कोणत्याही फसवणुकीला बळी पडू नये, असे प्रतिपादन बांदा येथील प्रसिद्ध मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. रुपेश पाटकर यांनी येथे केले. दिव्यज्योती इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे आयोजित ‘चांगले वर्तन आणि शिष्टाचार’ या विषयावरील मार्गदर्शन कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी डॉ. पाटकर यांनी विद्यार्थ्यांना स्वतःमधील कौशल्ये ओळखून ती विकसित करण्याचे महत्त्व पटवून दिले. सातत्यपूर्ण सराव आणि प्रयत्नांमुळे कोणत्याही कौशल्यात पारंगत होता येते, हे प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून स्पष्ट केले. उच्च शिक्षण घेऊन मोठ्या पदावर पोहोचल्यानंतरही आपली मुळे व संस्कार विसरू नयेत, समाजाप्रती भान ठेवून गरजूंना मदत करावी, असा संदेशही त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला. या कार्यक्रमाला शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
शिडवणे शाळेत महिलांचा सत्कार
तळेरे, ता. ९ : जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा शिडवणे क्र. १ शाळेमध्ये महिलांचा सन्मान सोहळा आज उत्साहात झाला. या कार्यक्रमात शाळेतील माता पालक, शिक्षण क्षेत्रातील यशस्वी महिला आणि अंगणवाडी सेविकांचा गौरव करण्यात आला. शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्या मनाली धुमाळ, अन्वी येतकर, समिता सुतार, स्नेहा पांचाळ, मेघना सुतार, योगिता सुतार यांच्यासह अंगणवाडी सेविका प्रियांका पाटणकर व मदतनीस कविता केतकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मुख्याध्यापक प्रवीण कुबल यांनी स्वागत केले. विद्यार्थिनी शफा शेख आणि स्वानंदी कुबल यांनी ‘आई’ या विषयावर आपले मनोगत व्यक्त करून उपस्थितांची मने जिंकली. सर्व माता पालकांना आणि अतिथींना शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ आणि ‘निपुण सखी’ प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. उपमुख्याध्यापिका चव्हाण, पदवीधर शिक्षिका हेमा वंजारी यांचा गौरव करण्यात आला. उपमुख्याध्यापिका वेदिका चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले. मुख्याध्यापक कुबल यांनी आभार मानले.
