शेतकरी मोर्चा दडपण्याचा प्रयत्न
नाईक यांची पालकमंत्र्यांवर टीका; आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतरच पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ९ : जिल्ह्यात यंदा आंबा आणि काजू पिकाचे सुमारे ८० ते ८५ टक्के नुकसान झाले आहे. भरपाई मिळावी यासाठी १२ मार्चला जिल्हाव्यापी मोर्चा काढण्याचे शेतकरी, बागायतदारांचे निश्चित झाले. शासनाविरोधात प्रचंड मोर्चा निघणार हे समजताच, पालकमंत्री आता गावोगावी जाऊन नुकसानग्रस्त बागायतींची पाहणी करत आहेत. एवढेच नव्हे तर मोर्चा दडपून टाकण्याची भाषा करत आहेत, अशी टीका युवासेना जिल्हाप्रमुख तथा कणकवली उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांनी आज केली.
येथील उपनगराध्यक्ष दालनात त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी नगरसेवक जयेश धुमाळे उपस्थित होते. श्री. नाईक म्हणाले, ‘हवामानातील बदलामुळे आंबा आणि काजू बागायतदारांना मोठा फटका बसला आहे. आंबा आणि काजू पिकाचे सुमारे ८० ते ८५ टक्के नुकसान झाले आहे. याबाबतचा नजरपाहणी अहवाल कृषी विभागाने राज्याला सादर केला आहे; मात्र राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असतानाही बागायतदारांना भरपाई देण्याबाबत कोणतीही ठोस तरतूद केली नाही. पालकमंत्र्यांनीही अधिवेशन सुरू असताना त्याबाबत आवाज उठवला नाही.’
ते म्हणाले, ‘गतवर्षी जिल्ह्यात आंबा आणि काजू पिकावर थ्रिप्स रोगाचा मोठा प्रादुर्भाव झाला होता. त्यावेळी बागायतदारांनी लाखो रुपये खर्चून कीटकनाशकांची फवारणी केली; मात्र ही कीटकनाशके बोगस ठरली आणि त्याचा काहीही फायदा झाला नाही. आंदोलनानंतर तत्कालीन आमदार व विद्यमान पालकमंत्र्यांनी बोगस कीटकनाशकांचे पैसे देऊ नका, असे आवाहन केले होते. तरीही कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून संपूर्ण रक्कम वसूल केली. त्यावेळी पालकमंत्री पुढे आले नाहीत, तर शेतकऱ्यांना देणी चुकवावी लागली. नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी शेतकरी नेते राजू शेट्टी देखील जिल्ह्यात येऊन गेले होते; मात्र त्यांच्या वक्तव्यावरून पालकमंत्री संतप्त होताना दिसत आहेत. मात्र, हा संताप त्यांनी विधिमंडळात आवाज उठवून व्यक्त करायला हवा होता.’
हवामान केंद्र उभारणीत चालढकल
राज्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्याचा अध्यादेश काढला असला तरी सिंधुदुर्गात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. ही केंद्रे ग्रामपंचायतीच्या जागेत उभारली जाणार असून त्या जागेचे भाडे शासनाकडून दिले जाते; मात्र जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींवर भाजपचे सरपंच आहेत. या सरपंचांना आपल्या खासगी जागेत ही केंद्रे उभी करून त्याचे पैसे वसूल करायचे आहे. त्यामुळे या केंद्रांच्या उभारणीबाबत चालढकल केली जात आहे. यामुळे बागायतदारांना अचूक हवामान माहिती मिळत नसल्याने त्याचा मोठा फटका बसचेही श्री. नाईक म्हणाले.
