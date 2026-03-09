संगमेश्वर-भाजीपाला उत्पादनातून शोधला स्वावलंबनाचा मार्ग
संदेश लिंगायत
संगमेश्वर ः संदेश लिंगायत यांनी कोसुंब येथे केलेली भाजीपाला लागवड.
लिंगायत यांच्या मळ्यामध्ये लगडलेली वांगी.
भाजीपाला उत्पादनातून शोधला स्वावलंबनाचा मार्ग
आठवड्याला ५० किलो वांग्याचे उत्पादन ; स्थानिक बाजारात मोठी मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ९ ः तबले आणि नाल भरण्याचा वडिलांचा परंपरागत व्यवसाय चालवण्यासाठी सूर आणि स्वरांचं ज्ञान नव्हतं. याबरोबरच या एकाच व्यवसायातून कुटुंब चालवणं अवघड होतं. या सगळ्याचा विचार करून वेगळी वाट शोधणाऱ्या संगमेश्वर तालुक्यातील कोसुंब फेपडेवाडी येथील संदेश बगाराम लिंगायत यांनी आपल्या घराजवळील जागेत भाजीपाला आणि कडधान्य लागवडीतून भरघोस उत्पादन घेता येते, असा संदेश आजच्या तरुण पिढीला दिला आहे. वेलवांगी, गोल वांगी, उडीद, कुळीथ, पावटा, विविध प्रकारच्या पालेभाज्या यांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करून त्यातून उत्पन्नाचा नवीन मार्ग शोधला आहे.
संदेश बगाराम लिंगायत यांच्या वडिलांचा बुरंबी येथे नाल तबला आणि ढोलकी भरण्याचा व्यवसाय होता. बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या संदेश यांनी साडवली येथील कंपनीत सहा महिने नोकरी केली. नोकरीनंतर त्यांनी देवरूख येथील सिद्धी ट्रस्टमध्ये बचत गट आणि शेतकरी मार्गदर्शन, लागवड यामध्ये सलग आठ वर्षे काम केलं. त्यातूनच त्यांना लागवड करण्याची आवड निर्माण झाली. सन २००६ मध्ये संदेश लिंगायत यांनी सह्याद्री नगर देवरुख येथील सुधीर गावडे यांच्या कुक्कुट खाद्य विक्री व्यवसायात नोकरी पत्करली. त्यांनी कामगारांना नवीन बाग तयार करणे, लागवड करणे, बागेची देखभाल करणे अशा कामांचे प्रशिक्षण दिले. संदेश लिंगायत यांना हे काम आवडले. यातूनच लिंगायत यांनी स्वतःचा व्यवसाय करण्याच्या हेतूने घराजवळ असणाऱ्या दिनेश जाधव कुटुंबाची जागा तात्पुरती घेऊन त्यामध्ये भाजीपाला आणि कडधान्य लागवडीचा प्रयोग सुरू केला. गेली आठ वर्षे ते अशी लागवड छोट्या प्रमाणात करत होते.
वेलवांगी, गोल वांगी, उडीद, कुळीथ, पावटा विविध प्रकारच्या पालेभाज्या यांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली. वांग्याचे रोप त्यांनी स्वतःच तयार केले. लिंगायत हे आठवड्याला सरासरी ५० किलो वांगी काढतात. संगमेश्वर येथे या वांग्यांची ८० रुपये किलो या दराने विक्री होते. वांगी आणि पालेभाजी तसेच पावटा यांना स्थानिक ठिकाणी बाजारपेठ उपलब्ध होत असल्याने लिंगायत यांना दुचाकीवरून संगमेश्वर येथे भाजीपाला पोहोचवणे सहज शक्य होते. पावट्याच्या शेंगांना दोनशे रुपये किलो एवढा दर मिळतो. पालेभाजी घाऊक बाजारात दहा ते पंधरा रुपये एक जुडी या दराने घेतली जाते. एकाच वेळी विविध प्रकारचा शेतमाल बाजारपेठेत नेल्याने त्याच्या विक्रीतून हाती चांगला पैसा येतो, असे संदेश लिंगायत यांनी अभिमानाने सांगितले.
वडिलोपार्जिक जमिनीचा उपयोग
लिंगायत यांची कोसुंब-फेपडेवाडी येथे वडिलोपार्जित पाच एकर जागा आहे. त्यांच्या जागेत विहीर असून त्यावर शेती पंप बसवला आहे. रासायनिक खतांचा वापर टाळून सेंद्रिय खतांच्या मदतीने आपण सर्व उत्पादने घेण्यावर भर देतो, असे लिंगायत यांनी सांगितले. आई कुंदाताई, पत्नी संपदा, मुलगी रसिका आणि मुलगा सागर यांची त्यांना नेहमीच आवश्यक ती सर्व मदत होते. रसिका हिने एमबीएपर्यंत शिक्षण घेतलं असून ती सध्या पुणे येथे नोकरी करते. मुलगा सागरही नोकरी करून फावल्या वेळात वडिलांना मदत करत आहे.
शेतीमध्ये वानर आणि माकडं यांचा उपद्रव मोठ्या प्रमाणावर आहे. गेली काही वर्षे रानगवेदेखील मानवी वसतीकडे मोठ्या संख्येने येत आहेत. या सर्वांचा आम्हालाही त्रास होतो. मात्र त्यांच्या उपद्रवामुळे आपण काहीच करायचे नाही, तर उदरनिर्वाह करायचा कसा, हे लक्षात घेऊनच रात्री राखण करण्यासाठी शेतामध्येच झोपतो. गवे रेडे आल्यास पिपाणी अथवा डबे वाजवून त्यांना पळवून लावतो. दिवसा पत्नी, आई या शेतीमध्ये बसून राखण करतात.
- संदेश लिंगायत, भाजीपाला उत्पादक शेतकरी
