स्पर्धांमुळे महिलांच्या सृजनतेला संधी

मालवण ः पालिकेतर्फे शहरातील ज्येष्ठ महिलांचा गौरव करण्यात आला. त्यावेळी उपस्थित नगराध्यक्ष ममता वराडकर, अन्वेषा आचरेकर, अश्विनी कांदळकर, स्वप्नाली नेरुरकर, नीना मुंबरकर, पूनम चव्हाण व इतर.
ममता वराडकर ः मालवणात पाककला, पैठणी स्पर्धेला प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ९ ः स्त्री शक्तीचा सन्मान करण्याचा आणि तिच्या कर्तृत्वाला सलाम करण्याचा दिवस म्हणजे जागतिक महिला दिन होय. मालवण पालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीने आज या निमित्ताने पाककला आणि खेळ पैठणीचा हा कार्यक्रम आयोजित करून महिलांच्या कल्पकतेचा, सृजनतेचा आणि एकतेचा असा सुंदर मिलाफ घडवून आणला आहे, असे प्रतिपादन नगराध्यक्षा ममता वराडकर यांनी येथे केले.
मालवण पालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या वतीने मामा वरेरकर नाट्यगृहात महिलांसाठी पाककला आणि खेळ पैठणीचा हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी नगराध्यक्ष वराडकर बोलत होत्या. व्यासपीठावर महिला व बालकल्याण सभापती अन्वेषा आचरेकर, उपसभापती अश्विनी कांदळकर, माजी नगराध्यक्ष अर्चना मिठबावकर, माजी उपनगराध्यक्ष स्वप्नाली नेरुरकर, आरोग्य सभापती पूनम चव्हाण, नगरसेविका दर्शना कासवकर, मेघा गावकर, अनिता गिरकर, नीना मुंबरकर, महानंदा खानोलकर, भाग्यश्री मयेकर, महिला व बालकल्याण विभागप्रमुख रसिका कुलकर्णी, परीक्षक संजय गावडे व विनय चव्हाण यांच्यासह संतोषी कांदळकर, शुभांगी तुळसकर, रसिका मयेकर, आर्या मयेकर, दिक्षा गावकर आदी उपस्थित होते.
प्रारंभी अन्वेषा आचरेकर यांनी प्रास्ताविक केले. त्या म्हणाल्या, ‘‘स्त्री ही केवळ कुटुंबाची आधारस्तंभ नसून ती समाजाच्या प्रगतीची मुख्य शक्ती आहे. समाजात शिक्षण, विज्ञान, राजकारण, क्रीडा, उद्योग अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. हे बदल समाजासाठी अभिमानास्पद आहेत. महिलांचा सन्मान, सुरक्षितता आणि समान हक्क यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.’’
अक्षय सातार्डेकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
