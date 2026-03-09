आंबेशेत येथे ११ रोजी पालखी नृत्य स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ९ ः रत्नागिरीतील आंबेशेत घोसाळेवाडी येथे सालाबाद प्रमाणे शिमगा उत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. ११ मार्च रोजी हा उत्सव साजरा होत आहे. या शिमगोत्सवाचे प्रमुख आकर्षण पालखी नृत्य स्पर्धा असणार आहे. या शिमगोत्सवानिमित्त पालखी नृत्य स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. या पालखी नृत्य स्पर्धेत उत्कृष्ट पालखी नृत्य पारितोषिक म्हणून प्रथम क्रमांकाचे २५ हजाराचे रोख पारितोषिक देण्यात येणार आहे.
कोकणात सर्वत्र शिमगोत्सवाचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. शिमगोत्सवानिमित्त प्रत्येक गावची ग्रामदेवता भक्तांच्या भेटीला मंदिरातून बाहेर पडली आहे. या निमित्त गावागावात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. आंबेशेत येथील घोसाळेवाडी येथे देखील मागील अनेक वर्षे शिमगोत्सवात पालखी नृत्य उत्सवाचे आयोजन करण्याची परंपरा जोपासली गेली आहे. या वर्षी ११ मार्च रोजी रात्री ११ वाजता हा पालखी नृत्य उत्सव आयोजित केला आहे. शिवशक्ती मित्रमंडळ रत्नागिरी आंबेशेत घोसाळेवाडी यांच्याकडून या उत्सवाचे आयोजन केले आहे. या वर्षी पालखी नृत्य पारितोषिक देण्यात येणार आहे. या नृत्य स्पर्धेत प्रथम पारितोषिक २५ हजार, द्वितीय १५ हजार, तृतीय क्रमांक ११ हजार रोख बक्षीस व चषक देण्यात येणार आहे. या पालखी नृत्य स्पर्धेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या इच्छुक मंडळांनी नियम व अटी जाणून घेण्यासाठी प्रीतम घोसाळे, अमोल घोसाळे, शैलेश झापडेकर यांच्याकडे संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.