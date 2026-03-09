चिपळूणच्या सभापतिपदी महायुतीचे सूर्यकांत खेतले
-rat९p११.jpg-
P२६O२९७५३
संदेश आयरे
-rat९p१२.jpg-
२६O२९७५४
सूर्यकांत खेतले
-----
चिपळूण सभापतिपदी सूर्यकांत खेतले
निवडणूक बिनविरोध ; उपसभापतिपदी संदेश आयरे
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ९ ः येथील पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतिपदासाठीची निवडणूक अखेर बिनविरोध पार पडली. सभापतिपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) सूर्यकांत खेतले, तर उपसभापतिपदी शिवसेनेचे (शिंदे गट) संदेश आयरे यांची बिनविरोध निवड झाली. पंचायत समितीवर १४ जागा जिंकणाऱ्या महायुतीचा झेंडा फडकला आहे.
आज सकाळी ११ वाजता पंचायत समितीच्या छत्रपती शिवाजी सभागृहात सभापतिपदासाठी राष्ट्रवादीच्या सूर्यकांत खेतले यांचा तर उपसभापतिपदासाठी शिवसेनेच्या संदेश आयरे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला. या दोन उमेदवारांचेच अर्ज दाखल झाल्याने निवडणूक बिनविरोध झाली. या वेळी आमदार शेखर निकम, माजी आमदार सदानंद चव्हाण, माजी सभापती धनश्री शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्य पूजा निकम आदी उपस्थित होते.
चिपळूण पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मतदारांनी त्रिशंकू कौल दिला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) स्वतंत्र निवडणूक लढवत ७ जागा जिंकल्या होत्या. भाजप-शिवसेना युतीच्या शिवसेना ४ आणि भाजपला ३ जागा मिळाल्या होत्या. निवडणुकीत युतीच्या नेत्यांनी राष्ट्रवादीला दरवाजे बंद केले होते परंतु सत्तेसाठी त्यांना राष्ट्रवादीलाच सोबत घ्यावे लागले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.