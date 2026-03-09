मंडणगड-मंडणगड सभापतिपदी प्रणाली चिले
rat9p13.jpg
29800
मंडणगड: निवडणूक निर्णय अधिकारी विरसिंग वसावे यांच्याकडून निवडीचे प्रमाणपत्र स्वीकारताना सभापती प्रणाली चिले व उपसभापती दीपक मालुसरे. शेजारी अनिल रटाटे, दीप्ती घडशी, गटविकास अधिकारी सुनील खरात आदी.
--------
मंडणगड सभापतिपदी प्रणाली चिले
पंचायत समिती निवडणूकः उपसभापतिपदी दीपक मालुसरे बिनविरोध
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ९ ः येथे पंचायत समितीच्या सभापतिपदी प्रणाली चिले तर उपसभापतिपदी दीपक मालुसरे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. पंचायत समिती मंडणगड येथे निवडणूक निर्णय अधिकारी विरसिंग वसावे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही निवड प्रक्रिया झाली.
सकाळी ११ वाजता अर्ज दाखल करण्यात आले. दुपारी ३ वाजता पंचायत समितीच्या सभागृहात निवड झाली. या वेळी गटविकास अधिकारी सुनील खरात, महसूल मंडळ अधिकारी नीलेश गोडघासे, वामन मेंढे तसेच पंचायत समितीचे कर्मचारी उपस्थित होते. निवडणूक निर्णय अधिकारी विरसिंग वसावे यांनी सभापतीपदी प्रणाली चिले व उपसभापतीपदी दीपक मालुसरे यांची बिनविरोध निवड झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. त्यानंतर दोघांनाही निवडीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले.
निवड जाहीर झाल्यानंतर नवनिर्वाचित सभापती व उपसभापती यांनी सभागृहात जाऊन खुर्चीवर स्थानापन्न होत पदभार स्वीकारला. या वेळी माजी सभापती आदेश केणे, अनंत लाखण, रामदास रेवाळे, संदेश चिले, जिल्हा परिषद सदस्या अस्मिता केंद्रे आदी उपस्थित होते.
चौकट
शिवसेनेचा जल्लोष
पंचायत समिती निवडणुकीत शिवसेनेने विरोधकांना व्हाईटवॉश देत यंदा नवा इतिहास घडविल्याने सभापती व उपसभापतिपदी कोणाची निवड होणार याची उत्सुकता होती. मात्र निवडीच्या पूर्वसंध्येलाच शिवसेना नेतृत्वाने निवडलेल्या सदस्यांची नावे व्हायरल झाल्याने याबाबतची स्पष्टता झाली होती. निवडीची अधिकृत घोषणा होताच तालुक्यातील शिवसैनिकांनी जल्लोष केला. पारंपरिक ढोल-ताशांच्या आवाजाने परिसर दणाणून गेला.
