दहा हजाराहून अधिक मुलींनी घेतली एचपीव्ही लस
गर्भाशय कर्करोगाविरुद्ध लसीकरण मोहीम
वैदेही रानडे ः रत्नागिरीत १० हजार मुलींना दिली लस
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ९ ः रत्नागिरी जिल्ह्यात आतापर्यंत ९ ते १४ वयोगटातील १० हजारांहून अधिक मुलींनी एचपीव्ही ही लस घेतली असून, त्याचे कोणतेही दुष्परिणाम दिसून आलेले नाहीत. सध्या समाजमाध्यमांवर या लसीकरणाबाबत काही दिशाभूल करणारे व्हिडिओ पसरत आहेत, परंतु पालकांनी अशा अफवांना बळी न पडता शासकीय आरोग्य यंत्रणेवर विश्वास ठेवावा आणि आपल्या १४ ते १५ वर्षे वयोगटातील मुलींचे लसीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी केले.
महिलांमधील गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाला प्रतिबंध घालण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या एचपीव्ही (HPV) लसीकरण मोहिमेचे जिल्हास्तरावरील उद्घाटन कोकणनगर येथील नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उत्साहात झाला.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली या मोहिमेचे उद्घाटन करण्यात आले. या वेळी रानडे यांनी नागरिकांना सोशल मीडियावरील अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवाहन केले. त्या म्हणाल्या, ह्यूमन पॅपिलोमा व्हायरस (HPV) हा महिलांमधील गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाचे मुख्य कारण आहे. या लसीमुळे या गंभीर आजारापासून प्रभावी संरक्षण मिळते. ही लस सर्व शासकीय आरोग्य केंद्रांवर मोफत उपलब्ध असून, जास्तीत जास्त मुलींनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप यांनी केले आहे. कार्यक्रमाला अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. विकास कुमरे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अंकुश शिरसाठ, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश्वरी सातव, जिल्हा विस्तार माध्यम अधिकारी एन.जी. बेंडकुळे आदी उपस्थित होते.
----
येथे मिळेल लस
* प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र
* ग्रामीण आणि जिल्हा रुग्णालय
* शाळांमध्ये आयोजित विशेष लसीकरण सत्रे
