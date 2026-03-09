-गुहागर पंचायत समितीवर युतीचा झेंडा
गुहागर ः सभापतिपदी निवड झालेले प्रणव पोळेकर यांचे अभिनंदन करताना माजी आमदार विनय नातू.
गुहागर पंचायत समितीवर युतीचा झेंडा
बिनविरोध निवड, प्रणव पोळेकर सभापती, नीलेश सुर्वे उपसभापती
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. ९ : येथील पंचायत समितीच्या सभापतिपदी शिवसेनेचे प्रणव पोळकर व उपसभापतिपदी भाजपचे नीलेश सुर्वे यांची बिनविरोध निवड झाली. मागचे काहीही उगाळत न बसता सर्वांना सोबत घेऊन गुहागर तालुक्याच्या विकासाचा वेग वाढविणार असल्याची ग्वाही पोळेकर व सुर्वे यांनी निवडीनंतर दिली.
गुहागर पंचायत समितीमध्ये शिवसेना पाच, भाजप चार व ठाकरे शिवसेना एक असे पक्षीय बलाबल आहे. आज पंचायत समितीच्या सभापती, उपसभापतिपदाची औपचारिकता निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार परिक्षित पाटील यांच्या उपस्थितीत झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी शिवसेनेचे प्रणव पोळेकर सभापतिपदी आणि उपसभापतिपदी भाजपचे नीलेश सुर्वे बिनविरोध निवडून आल्याचे जाहीर केले. निवडीनंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना दोघांनी युतीच्या सर्व सदस्यांना सोबत घेत गुहागरच्या विकासाचा वेग वाढविणार असल्याचे सांगितले. तसेच संधी दिल्याबद्दल जनतेचे व पक्षश्रेष्ठींचे आभार मानले. माजी आमदार विनय नातू यांनी दोघोंचे अभिनंद केले.
या वेळी भाजपचे तालुकाध्यक्ष अभय भाटकर, सरचिटणीस सचिन ओक, जिल्हा ओबीसी अध्यक्ष मंगेश रांगळे, नगराध्यक्ष नीता मालप, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख दीपक कनगुटकर, सचिव संतोष आग्रे, शिवसेना व भाजपचे गुहागर तालुक्यातील व शहरातील पदाधिकारी, युतीचे सर्व पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते.
कोट
कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीत चांगले काम केल्यामुळे तांत्रिक मुद्दा सोडला तर १४ वर्षांनी पुन्हा एकदा गुहागर पंचायत समितीवर युतीची सत्ता आली. आज एकमताने सभापती, उपसभापती यांची निवड झाली आहे. हे दोघेही अनुभवी आहेत त्यामुळे शासनाच्या योजनांबरोबर त्यांच्या कल्पनेतून नवीन योजना आखून गुहागर विकास करतील हा विश्वास आहे.
- डॉ. विनय नातू, माजी आमदार, गुहागर
