सावंतवाडी मच्छीमार्केटचे प्रश्न सुटणार कधी?
नगरसेवक सूर्याजी ः मुख्याधिकारी धारेवर, आज बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ९ ः येथील मच्छीमार्केटची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाली असून अस्वच्छता आणि पाणीटंचाईमुळे विक्रेत्यांसह नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. वारंवार लक्ष वेधून देखील कार्यवाही न झाल्याने नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांना धारेवर धरले. सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवणार कधी, असा प्रश्न त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना केला. उद्या (ता. १०) बांधकाम व आरोग्य विभाग अधिकारी यांच्यासोबत तातडीची बैठक घेऊन यावर उपाययोजना करू, अशी ग्वाही मुख्याधिकाऱ्यांनी दिले. यावेळी गटनेते खेमराज ऊर्फ बाबू कुडतरकर उपस्थित होते.
येथील मच्छी मार्केटमध्ये पालिका कर्मचारी घसरून पडल्याने जखमी झाले. याप्रश्नी नगरसेवक सूर्याजी यांनी मुख्याधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले होते; मात्र दोन आठवडे होऊनही कार्यवाही होत नसल्याचे गटनेते कुडतरकर व श्री. सूर्याजी यांनी मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेत त्यांना जाब विचारला. श्री. सूर्याजी म्हणाले, ‘‘मच्छी मार्केट हे शहराच्या मध्यवर्ती आणि रहदारीच्या ठिकाणी आहे. बाजूलाच शाळा आणि रहिवासी वस्ती असल्याने येथील दुर्गंधीचा त्रास सर्वांनाच सहन करावा लागत आहे. मार्केटमधील अंतर्गत भागात असलेले बंदिस्त फ्रीज हटवून ती जागा मोकळी करावी. विक्रेत्यांनी केवळ ठरवून दिलेल्या ओट्यांवरच बसावे, खाली बसण्यास बंदी घालावी. मार्केटमधील तुटलेल्या फरश्या, गटारे आणि खिडक्यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने दुरुस्ती करून नवीन बांधकाम करावे. फरशीवर सतत पाणी असल्याने सफाई कर्मचारी व नागरिक घसरून पडण्याच्या घटना घडत आहेत. हे टाळण्यासाठी तिथे ‘मॅटिंग’ घालून पाण्याचे योग्य नियोजन करावे. सध्याचा पाणीपुरवठा अपुरा पडत असल्याने मार्केटसाठी त्वरित स्वतंत्र विहीर उपलब्ध करून द्यावी. होलसेल विक्रेत्यांनी मुख्य रस्त्यावर पाणी सोडू नये. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करून सांडपाणी थेट गटारात जाईल, अशी व्यवस्था करावी.’’
मच्छी मार्केटबाबत इतरही काही सूचना
‘मच्छी मार्केटचा फलक नवीन लावून तिथे रोषणाई करावी. तसेच दर्पण रेसिडेन्सीकडे जाणाऱ्या मार्गावर पथदिवे बसवावेत. मार्केट परिसरातील सर्व अनधिकृत बांधकामे तातडीने हटवावीत. पालिका अधिकारी वर्गाला मच्छीविक्रेते जुमानत नाहीत, त्यामुळे शिस्त हा प्रकार दिसत नाही, अशा सूचना श्री. सूर्याजी यांनी केल्या. यावर उद्या (ता. १०) तातडीची बैठक घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील,’ असे आश्वासन मुख्याधिकारी श्री. औंधकर यांनी दिले.
