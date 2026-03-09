संगमेश्वर-बांगलादेशी महिला व पतीला पोलिस कोठडी
बांगलादेशी महिलेसह पतीला कोठडी
संगमेश्वर ः बांगलादेशातून बेकायदेशीररित्या भारतात प्रवेश केलेल्या एका महिलेला संगमेश्वर तालुक्यातील आंबेड खुर्द येथे आश्रय दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी त्या महिलेसह तिच्या पतीविरुद्ध संगमेश्वर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने दोघांनाही तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
सिनेम युसूफ सय्यद अहमद खान (मूळ रा. खिलगाव, जिल्हा गाजीपूर, ढाका, बांगलादेश) ही महिला २०१७ पासून भारतात अवैधरित्या वास्तव्य करत असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील आंबेड खुर्द येथील मुस्लिम मोहल्ल्यात राहणारा युसूफ महंमद सय्यद याने ती परदेशी नागरिक असल्याची माहिती असतानाही तिच्याशी विवाह करून तिला भारतात राहण्यासाठी आश्रय दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
दरम्यान, प्रशासनाची दिशाभूल करण्यासाठी संबंधित महिलेचे बनावट आधारकार्ड व पॅनकार्ड तयार केल्याचेही तपासात उघड झाले आहे. या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बँकेत खाते उघडण्यात आले असल्याचेही पोलिस तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे भारतीय प्रशासकीय तसेच बँकिंग व्यवस्थेची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी संगमेश्वर पोलिसांनी दोघांनाही अटक केली. न्यायालयाने पुढील तपासासाठी दोघांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
