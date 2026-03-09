''चक्रभेदी''च्या शिव्यामुक्त गाव संकल्पनेचे कौतुक
साखरपा : महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांना निवेदन देताना चक्रभेदीच्या वैदेही सावंत.
बालविकास मंत्र्यांकडून दखल; आदिशक्ती अभियानात समावेशाचे आश्वासन
सकाळ वृत्तसंस्था
साखरपा, ता. ९ ः साडवली येथील चक्रभेदी सोशल फाउंडेशन या संस्थेच्या कार्याची दखल थेट महिला व बालविकास मंत्र्यालयाच्या मंत्री अदिती तटकरे याने घेतली आहे. चक्रभेदीतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या शिव्यामुक्त गाव या संकल्पनेचा सहभाग आगामी शासन निर्णयात करण्याचे आश्वासन तटकरे यांनी दिले आहे.
चक्रभेदी सोशल फाउंडेशन ही संस्था जिल्ह्यातील विधवा, निराधार, एकल पालक असलेल्या महिलांसाठी काम करते. संस्थेतर्फे अशा महिलांबाबतच्या अनिष्ट प्रथा बंद व्हाव्यात ह्यासाठी प्रयत्न आणि समाज प्रबोधन करण्यात येते. सध्या शिव्यामुक्त गाव हे अभियान चक्रभेदीकडून गेल्या वर्षभरापासून राबविण्यात येत आहे. या अभियानाची दखल जिल्ह्यातील काही गावांनी घेतली असून काही गावांमधून ग्रामसभेत शिव्यामुक्तीची शपथही घेतली आहे. काही ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत शिव्यामुक्त गावाचा ठराव मंजूर करून घेतला आहे. या कार्याची दखल महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी घेतली आहे.
चक्रभेदीच्या संस्थापिका वैदेही सावंत यांनी अदिती तटकरे यांची मंत्रालयात भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. त्यावेळी तटकरे यांच्याशी झालेल्या चर्चेत शिव्यामुक्त गाव अभियानाची संकल्पना अदिती तटकरे यांना आवडल्याचे त्या म्हणाल्या. महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून राबविण्यात येत असलेल्या महिला सक्षमीकरणाच्या आदिशक्ती अभियानात शिव्यामुक्त गाव संकल्पनेचा समावेश करण्याचे आश्वासन मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिले आहे.
