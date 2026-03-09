स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचे आरक्षण रद्द करा
29779
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचे आरक्षण रद्द करा
कणकवलीत जमीन मालकांची मागणी; २३ मार्चला उपोषण छेडण्याचा इशारा
कणकवली,ता.९ : नगरविकास विभागाने शहर विकासासाठी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप आराखड्यात टाकलेले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचे आरक्षण रद्द करावे, अन्यथा सोमवारी (ता.२३) सकाळी दहाला नगरपंचायत कार्यालयासमोर सामुदायिक आमरण उपोषण छेडण्यात येईल, असा इशारा शहरातील जमीन मालकांनी आज दिला. त्याबाबत नगररचनाकार यांच्या नावे असलेले निवदेन नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांना दिले. तसेच आरक्षण रद्द करण्याबाबत त्यांच्याशी चर्चाही केली.
कणकवलीतील जमीन मालक सखाराम राणे, दत्ताराम राणे, गंगाराम राणे, संतोष राणे, सदाशिव राणे, दीपक राणे, सुनील राणे, दीपक राणे, सुदेश राणे, संजय राणे, विठ्ठल साटम, रोहित मर्गज, मानसी राणे, विलास हुन्नरे, अविनाश राणे, वसंत राणे, योगेश हेरेकर, मानसी मुसळे, उदय राणे, लक्ष्मण पिळणकर, रवींद्र पिळणकर, मधुकर कदम आदींनी आज नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांची त्यांच्या दालनात भेट घेतली.
या चर्चेत मुडेश्वर मैदानातील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आरक्षण रद्द करण्यासह चुकीचा विकास आराखड्याची दुरुस्ती करावी. आराखड्यावर हरकती नोंदविण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशा मागण्या केल्या. तर या आराखडयाचा अभ्यास करून शासनाकडे दुरुस्त्यांची मागणी करण्यात येईल, असे आश्वासन नगराध्यक्ष पारकर यांनी दिले.
---
जमिनींचा विकास करणे अशक्य
जमीन मालकांनी नगररचनाकार यांच्या नावे एक निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे, की नव्याने जाहीर झालेल्या शहर विकास प्रारूप आराखड्यात या जमिनींवर आरक्षण क्र. ४२ अंतर्गत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सचे आरक्षण दाखविले असून ते अन्यायकारक आहे. यापूर्वी या जागेवर २५ वर्षांसाठी स्टेडियमचे आरक्षण होते, त्यापूर्वी १९९९ पूर्वी एमआयडीसीसाठी आरक्षित होती. अनेक वर्षे लढा देऊन स्टेडियमचे आरक्षण हटविले होते. मात्र, पुन्हा नव्याने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्ससाठी आरक्षण दाखविल्याने आमच्या मालकीच्या जमिनींचा विकास करणे अशक्य होत असल्याने आमच्यावर अन्याय होत आहे. त्यामुळे आरक्षण क्र. ४२ रद्द करावे.
--
हरकतींसाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्या!
सध्या ग्रीन झोनमध्ये दाखविलेली जागा येलो झोनमध्ये समाविष्ट करावी, अशी मागणीही यावेळी नागरिकांनी केली. दरम्यान, भूमी अभिलेख कार्यालयाचा बेमुदत संप सुरू आहे. तसेच कार्यालयाचे नूतनीकरण सुरू असल्याने आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्यामुळे हरकती नोंदविण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
