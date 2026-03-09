''महामार्ग''कडून महसूलच्या आदेशाचा भंग
गुरुदास गवंडे
‘महामार्ग’कडून महसूलच्या आदेशाचा भंग
गुरुदास गवंडे ः इन्सुलीत कामामध्ये निष्काळजीपणा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ९ ः राष्ट्रीय महामार्ग ६६ वर इन्सुली खामदेव नाका येथे सुरू असलेल्या कामाच्या निष्काळजीपणामुळे निष्पाप जीवांचे बळी जात असताना महामार्ग प्राधिकरण प्रशासन मात्र ढिम्म आहे. खुद्द उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांनी दिलेल्या पत्रालाही महामार्ग अभियंत्यांनी केराची टोपली दाखवल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते गुरुदास गवंडे यांनी केला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संबंधित अधिकारी व ठेकेदारावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
झाराप झिरो पॉईंट ते बांदा या पट्ट्यात महामार्गाचे काम सुरू असून विशेषतः इन्सुली खामदेव नाका येथील बायपास बोगद्याजवळ दिशादर्शक फलक नसणे, रंबलिंग पट्टे नसणे आणि धुळीचे साम्राज्य यामुळे वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या संदर्भात श्री. गवंडे यांनी २३ डिसेंबर २०२५ ला उपविभागीय अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन देऊन तातडीने बैठक लावण्याची विनंती केली होती. गवंडे यांच्या तक्रारीची दखल घेत सावंतवाडी उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांनी १४ जानेवारी २०२६ ला कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग यांना लेखी पत्र पाठवून कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या होत्या; मात्र या पत्राला महामार्ग विभागाने पूर्णपणे केराची टोपली दाखवली असून अद्याप कोणतीही सुधारणा केलेली नाही.
महामार्ग प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळेच इन्सुली येथे नुकत्याच झालेल्या एका भीषण अपघातात चार वर्षीय चिमुरड्याला आपला जीव गमवावा लागला आहे. या ठिकाणी सुरक्षेचा प्रचंड अभाव असून बोगद्यातून बाहेर पडताना समोरील वाहने दिसत नाहीत. तसेच शेर्ले, कास, निगुडे, रोणापाल, मडुरा या गावांकडे जाणाऱ्या एसटी बसेसना या बोगद्यातून जाताना प्रचंड कसरत करावी लागते. २० डिसेंबरला देखील स्पीड ब्रेकरचा अंदाज न आल्याने एक महिला गटारात पडून गंभीर जखमी झाली होती. महामार्ग प्राधिकरणाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रवास जीवघेणा ठरत आहे.
जर त्या ठिकाणी रिफ्लेक्टर्स किंवा सेफ्टी बॅरियर्स लावले असते, तर त्या लहान मुलाचा जीव वाचला असता, असे गवंडे यांनी म्हटले आहे. महसूल प्रशासनाचे आदेश न जुमानणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांवर आणि संबंधित ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली असून याप्रकरणी लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. आता जिल्हाधिकारी यावर काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
