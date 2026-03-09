संगमेश्वरच्या सभापतिपदी शिवसेनेच्या शर्वरी विल्ये
संगमेश्वर ः संगमेश्वर पंचायत समितीच्या सभापती शर्वरी वेल्ये यांचा सत्कार करताना जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद अधटराव सोबत उपसभापती प्रफुल बाईत, पूजा निकम, राहुल पंडित, राजेंद्र महाडिक आदी.
संगमेश्वरच्या सभापतिपदी शर्वरी विल्ये
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ९ ः संगमेश्वर तालुका पंचायत समितीच्या सभापतिपदावर अपेक्षेप्रमाणे शिवसेनेच्या शर्वरी वेल्ये यांची, तर उपसभापती म्हणून राष्ट्रवादीचे प्रफुल्ल बाईत यांची निवड करण्यात आली.
देवरूख येथील पंचायत समितीच्या छत्रपती संभाजी सभागृहामध्ये ही निवड निवडणूक अधिकारी आसावरी संसारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. गटविकास अधिकारी आनंद लोकरे, सहाय्यक गटविकास अधिकारी विनोद कुमार शिंदे आदी उपस्थित होते.
निवडणूक कार्यक्रमानुसार सकाळच्या सत्रामध्ये वेल्ये व बाईत यांनी अर्ज सादर केला होता. सभापती व उपसभापती या पदांची अधिकृत घोषणा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून करण्यात आली. घोषणेनंतर प्रत्यक्ष सभापती शर्वरी वेल्ये यांची या पदावर निवड झाल्याबद्दल निवडीचे पत्र देण्यात आले. याचबरोबर उपसभापती म्हणून प्रफुल्ल बाईत यांनाही पत्र देण्यात आले. शुभेच्छा व सत्कार स्वीकारल्यानंतर वेल्ये यांनी तालुक्याच्या विकासासाठी आपण सभापतिपदाचा उपयोग करू अशी ग्वाही दिली. याचबरोबर सर्व सामान्यांच्या समस्या सोडवण्यावर आपण भर देऊ असेही सांगितले.
