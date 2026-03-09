डंपर-दुचाकीच्या धडकेत मळेवाडमध्ये दोघे जखमी
मळेवाड ः सावळवाडी येथे डंपरने धडक दिल्याने दुचाकीचे झालेले नुकसान.
डंपर-दुचाकीच्या धडकेत
मळेवाडमध्ये दोघे जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
मळेवाड, ता. ९ ः मळेवाड-सावळवाडी येथे डंपरची दुचाकीला धडक बसून झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील दोघेजण जखमी झाले. औदुंबर बाबूराव खोत (वय ४६) व त्यांचा मुलगा अथर्व औदुंबर खोत (वय १०) अशी त्यांची नावे आहेत. अपघाताची ही घटना आज सकाळी नऊच्या सुमारास सातार्डा-मळेवाड मार्गावर घडली.
सातार्डा-मळेवाड-रेडी या मार्गावर डंपरने होणारी मायनिंग वाहतूक नेहमीच चर्चेत असते. याच मार्गावर शिरोड्याहून मळेवाडच्या दिशेने जाणारा डंपर व मळेवाडहून शिरोड्याच्या दिशेने जाणारी दुचाकी यात मळेवाड सावळवाडी येथे अपघात झाला. या अपघातामध्ये दुचाकीस्वार औदुंबर खोत व त्यांचा मुलगा अथर्व या दोघांनाही गंभीर दुखापत झाली. जखमींना येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अदिती ठाकर व डॉ. म्हस्के यांनी प्राथमिक उपचार करून अधिक उपचारासाठी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवले. अपघातानंतर काही वेळ वाहतूक रोखली होती. मायनिंग डंपरने होणाऱ्या वाहतुकीमुळे आठ-दहा दिवसांत झालेला हा चौथा अपघात आहे. या वाहतुकीबाबत प्रशासनाकडून योग्य दखल घेणे गरजेचे आहे. ही वाहतूक वाहनधारक व पादचाऱ्यांसाठी मृत्यूचा सापळा बनत चालली असून यावर वेळीच तोडगा काढावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
