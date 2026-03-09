मिरकरवाडा हल्ल्यात छोटा भाईचा हात
चाकू हल्ल्यात छोटा भाईचा हात
तिघे संशयित पसार ; मिरकरवाडा येथील प्रकार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ९ : मिरकरवाडा येथे शिमगोत्सवातील वादातून मच्छीमारावर झालेल्या प्राणघातक हल्ला प्रकरणी तिघां संशयितांविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये मिऱ्या येथील छोटा भाईचा समावेश असल्याचे पुढे आले आहे. ७ मार्चला सकाळी ही घटना घडली होती.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार रूपेश कमलाकर सावंत उर्फ छोटा भाई, शशांक रूपेश सावंत आणि संजू (पूर्ण नाव माहिती नाही) या तिघां संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यांनी दुचाकी आडवी लावून जयेंद्र दत्ताराम नार्वेकर (वय ५५) यांच्यावर हल्ला केला. यामध्ये ते गंभीर जखमी झाले आहेत.
जयेंद्र नार्वेकर हे दुचाकीने बोटीच्या कामासाठी मिरकरवाडा जेटीकडे जात होते. जेटीच्या पहिल्या गेटजवळ संशयितांनी दुचाकी आडवी लावून नार्वेकर यांना अडवले. भाट्ये-मिऱ्या येथील दत्तमंदिर परिसरात झालेल्या किरकोळ भांडणाच्या रागातून संशयितांनी नार्वेकर यांना शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले आणि संशयित शशांक व संजू यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्याच वेळी रूपेश कमलाकर सावंत ऊर्फ ‘छोटा भाई’ तिथे आला. त्याने चाकूने जयेंद्र नार्वेकर यांच्या पाठीवर, कमरेवर, खांद्यावर, हात आणि पोटावर सपासप वार केले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
गंभीर जखमी झालेल्या नार्वेकर यांना तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्या प्रकृतीची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत त्यांचा जबाब नोंदवला. शहर पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, या हल्ल्यानंतर तिन्ही संशयित पसार झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.