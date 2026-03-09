दापोली सभापती निवड
दापोली ः नवनिर्वाचित सभापती उन्मेष राजे व उपसभापती नम्रता तोडणकर यांचे स्वागत करताना उपजिल्हाप्रमुख सुधीर कालेकर, प्रदीप सुर्वे, प्रकाश कालेकर, सचिन जाधव.
दापोली सभापतिपदी उन्मेष राजे
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ९ : दापोली पंचायत समितीच्या सभापतिपदी शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख उन्मेष राजे आणि नम्रता तोडणकर यांची उपसभापतिपदी निवड करण्यात आली.
दापोली पंचायत समितीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात ही निवड प्रक्रिया झाली. या वेळी उपविभागीय अधिकारी डॉ. विजयकुमार सूर्यवंशी, गटविकास अधिकारी गणेश मंडलिक उपस्थित होते. सभापती, उपसभापतींची निवडीची घोषणा होताच सभागृहात उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी दोन्ही नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर खालुबाजा वाजवत सभागृहापासून पंचायत समितीच्या दालनापर्यंत मिरवणूक काढण्यात आली. मिरवणुकीनंतर दोघांनाही त्यांच्या दालनात नेऊन पदग्रहणाचा सोहळा करण्यात आला.
