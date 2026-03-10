कुणकेश्वर ग्रामपंचायतीत ''जल महोत्सवा''चा प्रारंभ
29919
कुणकेश्वर ग्रामपंचायतीत
‘जल महोत्सवा’चा प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १० ः तालुक्यातील कुणकेश्वर ग्रामपंचायतीमध्ये जल जीवन मिशन अंतर्गत ‘जल महोत्सव’ कार्यक्रमाला रविवारपासून (ता. ८) सुरुवात झाली. याचा प्रारंभ प्रभारी गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाला. यामध्ये पाण्याचे महत्त्व आणि जलसंवर्धनाबाबत जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने २२ मार्चपर्यंत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
जल महोत्सवानिमित्त प्रभात फेरी, जलदिंडी, जल बंधन, पाणी गुणवत्ता प्रात्यक्षिक, जल संकल्प शपथ तसेच योजना हस्तांतरण समारंभ असे विविध कार्यक्रम झाले. यावेळी गावाला ‘हर घर जल’ म्हणून घोषित करण्याचा उपक्रमही राबविण्यात आला. हा उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी विस्तार अधिकारी तुषार हळदणकर व विस्तार अधिकारी दीपक तेंडुलकर यांनी नियोजन केले. कार्यक्रमास महेश ताम्हणकर, श्री देव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष एकनाथ तेली, शाखा अभियंता रोशन सूर्यवंशी, शाखा अभियंता संदीप पोवार, अॅड. अन्वी कुळकर्णी, गौरव एखंडे, ग्रामपंचायत अधिकारी गुणवंत पाटील, गटसमन्वयक वैशाली मेस्त्री आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.