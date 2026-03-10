नव्या पिढीची, नव्या धैर्याची सावित्री बनायला हवी
रत्नागिरी ः समाजकल्याण कार्यालयाच्या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना प्रशांत सातपुते. सोबत दीपक घाटे, सायबर पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षक स्मिता सुतार, उदयसिंह गायकवाड आणि अपूर्वा कारंडे आदी.
प्रशांत सातपुते ः समाजकल्याण कार्यालयात कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० ः ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी दिलेला कार्याचा वसा आणि वारसा रस्त्यावरील दगड फोडणाऱ्या, ऊस भरून बैलगाडी हाकणाऱ्या महिलेपर्यंत पोहचवणं हे जास्त महत्त्वाचे आहे. आजही शिकलेली आमची सावित्रीची लेक व्रतवैकल्यांमध्ये अडकलेली दिसतेय. वडाला फेऱ्या मारणारी नको, वडाचे रोपण करणारी ती हवी. तिने आता बदलायलाच हवं. सुरुवात करायलाच हवी. नव्या पिढीची, नव्या धैर्याची सावित्री बनायलाच हवी,’ असे मार्गदर्शन जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते यांनी केले.
जिल्हा समाजकल्याण कार्यालयात आयोजित जागतिक महिलादिन कार्यक्रमात ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त दीपक घाटे, सायबर पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षक स्मिता सुतार, इतर मागास बहुजन कल्याण सहाय्यक संचालक उदयसिंह गायकवाड आणि अधिकारी अपूर्वा कारंडे उपस्थित होते.
या प्रसंगी सातपुते म्हणाले, अर्धे जग महिलांचे आहे आणि उर्वरित अर्धे जग त्यांच्यापासूनच निर्माण होते. तिला केवळ सन्मान मागण्याची वेळ येऊ नये तर तो तिला नैसर्गिकरित्या मिळावा, हीच खरी सन्मानपूर्ती आहे.
या वेळी पोलिस निरीक्षक स्मिता सुतार यांनी ‘सायबर सुरक्षितता’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. त्या म्हणाल्या, स्मार्टफोन वापरताना आपणही स्मार्ट व्हायला हवे. सोशल मीडियावर स्वतःचे फोटो आणि व्हिडिओ अपलोड करताना काळजी घ्यावी कारण, ‘एआय’च्या मदतीने त्याचा गैरवापर होऊ शकतो.
या कार्यक्रमात नवनियुक्त गृहपाल कौमुदी खेडेकर आणि कनिष्ठ सहाय्यक श्रुती मिणचे यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. वरिष्ठ समाजकल्याण निरीक्षक विजया मोरे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले, तर समतादूत आशिष कांबळे यांनी सूत्रसंचालन केले.
