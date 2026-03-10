उष्म्यामुळे आंब्याला ‘साक्या’ची भीती
उष्म्यामुळे आंब्याला ‘साक्या’ची भीती
कृषी सल्ला : हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १० : जिल्ह्यात येत्या आठवड्यात हवामान कोरडे राहणार असले तरी वाढत्या उष्म्यामुळे आंबा बागायतदारांना फळात ‘साका’ विकाराबाबत सतर्कतेचा इशारा मुळदे येथील कृषी सशोधन केंद्राने हवामानावर आधारीत कृषी सल्ल्यातून दिला आहे.
प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, जिल्ह्यात आगामी ११ ते १५ मार्च या कालावधीत हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. या काळात पावसाची शक्यता नसली, तरी वाढत्या तापमानामुळे पिकांवर आणि पशुधनावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने कृषी विद्यापीठाने विशेष सल्ला जारी केला आहे.
पुढील पाच दिवसांत जिल्ह्याचे कमाल तापमान ३३ ते ३५ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२ ते २३ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहील. तापमानातील या वाढीमुळे हवेतील आर्द्रता कमी होऊन हवामान निरभ्र राहील. १६ ते २१ मार्च या कालावधीत दक्षिण कोकण आणि गोव्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस आणि सरासरीपेक्षा जास्त तापमानाचा अंदाज वर्तवला आहे.
---
आंबा काढणीसाठी सूचना
वाढत्या उन्हामुळे आंब्यामध्ये ‘साका’ हा विकार वाढण्याची भीती आहे. हा धोका टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंब्याची काढणी कडक ऊन लागण्यापूर्वी, म्हणजेच सकाळच्या सत्रात करावी. फळांची वाहतूक भर दुपारी न करता सायंकाळी करावी. वाहनांच्या टपावर आंबा उघडा ठेवू नये. आंबा काढणीनंतर फळे सडू नयेत म्हणून ५२ अंश सेल्सिअस तापमानाच्या गरम पाण्यात १० मिनिटे बुडवून ठेवावी.
---
काजू, कलिंगडसाठीही सूचना
काजूची बी काळी पडू नये म्हणून कलमांना १५ दिवसांच्या अंतराने १५० ते २०० लीटर पाणी देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. कलिंगडाची फळे प्रखर उन्हापासून वाचवण्यासाठी ती भाताच्या पेंढ्याने किंवा गवताने झाकून ठेवावीत, जेणेकरून फळावर पिवळे चट्टे पडणार नाहीत.
--------
पशुपालकांनाही आवाहन
उष्णतेचा ताण कमी करण्यासाठी पशुपालकांनी जनावरांना स्वच्छ आणि थंड पाणी मुबलक प्रमाणात द्यावे. जनावरांच्या शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी दुपारच्या वेळी त्यांच्या अंगावर थंड पाण्याचा शिडकावा करावा. कुक्कुटपालन शेडमध्ये पिण्याच्या पाण्याची भांडी वाढवावीत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.