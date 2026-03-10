रुग्णवाहिका थेट बांबोळीत नेता यावी ः नाणोसकर
29949
बांबोळीतील ‘गोमेकॉ’मध्ये
थेट रुग्णवाहिका नेता यावी
नाणोसकर ः सीमाभागाचा विचार करा
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. १० : रुग्णांची होणारी गैरसोय दूर करण्याबाबत शिरोडा उपजिल्हा रुग्णालय आणि मळेवाड प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रुग्णवाहिका थेट बांबोळी (गोवा) येथे गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये नेण्यास परवानगी मिळावी, या मागणीसाठी युवासेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष तथा नाणोस ग्रामपंचायत सदस्य सागर नाणोसकर यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना निवेदन दिले.
यात म्हटले आहे, मळेवाड प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे गोव्याच्या सीमेजवळ आहे. त्यामुळे परिसरातील अनेक गंभीर रुग्ण, अपघातातील जखमी किंवा तातडीच्या प्रसूतीसाठी रुग्णांना तत्काळ गोवा मेडिकल कॉलेज येथे हलवावे लागते. मात्र, सध्याच्या नियमांनुसार १०८ रुग्णवाहिकेला थेट बांबोळीला जाण्यास तांत्रिक अडचणी येतात किंवा परवानगी मिळत नाही. अशा वेळी रुग्णाला सीमेवर दुसऱ्या खासगी वाहनात हलवावे लागते, ज्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचा वेळ वाया जातो. कित्येक वेळा यामुळे रुग्णाच्या जीवावर बेतण्याची शक्यता निर्माण होते. या गंभीर समस्येकडे सागर नाणोसकर यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे लक्ष वेधले आहे.
मळेवाड आणि शिरोडा दशक्रोशी ते बांबोळी (गोवा) हे अंतर कमी आहे. थेट परवानगी नसल्यामुळे रुग्णवाहिका नेण्यास येणारा अडथळा आणि विलंब टाळणे आवश्यक आहे. तसेच खासगी रुग्णवाहिकेचा खर्च सर्वसामान्य गोरगरीब रुग्णांना परवडणारा नसतो. त्यामुळे १०८ रुग्णवाहिकेची सेवा अखंड मिळणे गरजेचे आहे. हृदयविकाराचा झटका, गंभीर अपघात किंवा प्रसूतीमधील गुंतागुंत अशावेळी ‘बांबोळी’ हाच सर्वांत जवळचा आणि उत्तम पर्याय असल्याने या रुग्णवाहिकेला गोवा राज्यात थेट प्रवेश मिळावा, अशी मागणी नाणोसकर यांनी केली.
..................
‘कार्डियाक’ रुग्णवाहिका द्या!
दरम्यान, मळेवाड व शिरोडा दशक्रोशीसाठी कार्डियाक रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याबाबतही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील आणि डॉ. विनायक पाटील यांनी कार्डियाक रुग्णवाहिकेसाठी सकारात्मक पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.