''पोक्सो'' बाबत सजगता आवश्यकता

कसाल ः येथे ‘पोक्सो’ कायद्याबाबत मार्गदर्शन करताना प्रणिता कोटकर-राऊळ.
प्रणिता कोटकर-राऊळ : कसाल येथे मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १०: आजच्या काळात महिलांच्या सक्षमीकरणासोबतच बालकांची सुरक्षा महत्त्वाची बनली आहे. ‘पोक्सो’ कायद्यातील तरतुदींची माहिती केवळ कायदेतज्ज्ञांनाच नाही, तर प्रत्येक माता-पित्याला, शिक्षकांना आणि सजग नागरिकांना असणे आवश्यक आहे. बालकांवरील अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी या कायद्याचे कवच महत्त्वाचे ठरते, असे प्रतिपादन प्रणिता कोटकर-राऊळ यांनी कसाल येथे केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने न्यू इंग्लिश स्कूल, कसाल येथे आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार आणि प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. सुधीर देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवण्यात आला.
जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून महिला व बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ‘पोक्सो’ कायद्यावर विशेष मार्गदर्शन शिबिर घेण्यात आले. यात मुख्य वक्त्या म्हणून ॲड. कोटकर-राऊळ यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांनी पोक्सो कायद्याचे स्वरुप समजावून सांगताना हा कायदा मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी किती कठोर आहे, याची माहिती दिली. पालकांनी मुलांशी मुक्त संवाद साधून त्यांना ‘सुरक्षित स्पर्श’ आणि ‘असुरक्षित स्पर्श’ यातील फरक समजावून सांगण्याचे आवाहन केले. एखादी चुकीची घटना घडल्यास घाबरून न जाता तक्रार कशी करावी आणि पीडित बालकाची ओळख गुप्त ठेवणे किती बंधनकारक आहे, यावरही त्यांनी प्रकाशझोत टाकला. शिक्षक नीलेश महिंद्रकर यांनी प्रास्ताविक केले. शिक्षिका स्नेहा बालम यांनी आभार मानले.
