भोसले इन्स्टिट्यूटला ‘एमएसबीटीई’ सन्मान
‘डिपेक्स २०२६’, ‘प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स सिस्टीम’ला पुरस्कार
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १० : यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या डिप्लोमा विभागातील तृतीय वर्ष कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंगच्या मुलींनी छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या ‘डिपेक्स -२०२६’ या प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये चमकदार कामगिरी करत मानाचा एमएसबीटीई पुरस्कार आणि रोख पंचवीस हजारांचे पारितोषिक पटकावले. त्यांनी सादर केलेल्या ‘प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स सिस्टीम’ या प्रोजेक्टला हा सन्मान मिळाला. जागतिक महिला दिना दिवशीच विद्यार्थिनींना हा पुरस्कार जाहीर झाल्याने कॉलेजसोबतच संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी ही बाब अभिमानास्पद ठरली.
तृतीय वर्ष डिप्लोमा कॉम्प्युटरच्या भक्ती साटम, भक्ती सावंत, साक्षी सावंत, नंदिनी सिंग आणि पर्णवी शिर्के या विद्यार्थिनींनी हा प्रोजेक्ट तयार केला. त्यांना विषय शिक्षिका एस. एस. कदम यांचे मार्गदर्शन लाभले.
ॊॊाॆाॆाॆाॆ‘डिपेक्स -२०२६’ हे राज्याच्या विविध विभागांतील वर्किंग मॉडेल्सचे भव्य प्रदर्शन असून, त्याची अंतिम फेरी छत्रपती संभाजीनगर येथे झाली. राज्यभरातील अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालये व तंत्रनिकेतन संस्था यात सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी मुलींसोबत अधिव्याख्याता एम. टी. पाटील व एस. एस. कदम उपस्थित होत्या. प्राचार्य डॉ. रमण बाणे, उपप्राचार्य गजानन भोसले, टीपीओ हेड मिलिंद देसाई, विभागप्रमुख प्रशांत काटे व प्रोजेक्ट को-ऑर्डीनेटर तेजस म्हपणकर यांनी अभिनंदन केले.
असा आहे प्रोजेक्ट!
औद्योगिक क्षेत्रातील मशिन्सची सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी हा प्रोजेक्ट उपयुक्त ठरणार आहे. सेन्सर्सच्या सहाय्याने मशिन्सचा वेग, तापमान, आवाज, व्होल्टेज आणि करंट यांसारख्या घटकांवर लक्ष ठेवून संभाव्य बिघाड होण्यापूर्वीच इशारा देणारी ही यंत्रणा आहे. यामुळे कंपन्यांचा देखभाल खर्च कमी होण्यास तसेच अचानक काम थांबण्याने होणारे नुकसान टाळण्यास मदत होईल. विद्यार्थिनींनी पवनचक्की मॉडेलच्या माध्यमातून हा प्रोजेक्ट सादर केला.
