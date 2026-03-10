दहावीच्या परीक्षार्थींचा प्रवास झाला ''वनवास''
दहावीच्या परीक्षार्थींचा प्रवास झाला ‘वनवास’
संगमेश्वर-कोंड्ये बस पूर्वसूचनेशिवाय बंद ; प्रशासनाचे दुर्लक्ष, पालक संतप्त
सकाळ वृत्तसेवा
देवरुख, ता. १० ः संगमेश्वर बसस्थानकातून सकाळी ९ वाजता सुटणारी ‘संगमेश्वर-कोंड्ये’ ही बस गेल्या आठ दिवसांपासून पूर्वसूचनेशिवाय बंद केली आहे. सध्या दहावी बोर्डाच्या परीक्षा सुरू असतानाच देवरुख आगाराने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कोंड्ये, डावखोलसह ६ ते ७ गावांतील विद्यार्थ्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. या गंभीर परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आगार प्रशासनाविरोधात आता पालकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
एकिकडे शासन ‘शिक्षण हक्क’ आणि ‘मुलींना मोफत प्रवास’ अशा योजनांची जाहिरात करत असताना, दुसरीकडे देवरुख आगार व्यवस्थापन मात्र विद्यार्थ्यांची अडवणूक करत असल्याचे चित्र आहे. सकाळी ९ ची बस हाच परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा मुख्य आधार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वेळेचे नुकसान होत आहे. ही बस बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांना आता पहाटे ६ वाजताच घर सोडावे लागत आहे. परीक्षेच्या आधी उजळणीसाठी जो वेळ मिळायला हवा, तो वेळ आता बसच्या प्रतीक्षेत आणि पायपीट करण्यात वाया जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर झालेला आहे. या संदर्भात पालकांनी देवरुख आगार व्यवस्थापकांशी संपर्क साधला असता, त्यांना उडवाउडवीची आणि उद्धट उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
दरम्यान, या प्रश्नावर कोंड्ये गावचे सरपंच महेश देसाई यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. उद्या (ता. ११) बुधवारी विद्यार्थी, दूध व्यावसायिक आणि नियमित प्रवाशांसह संगमेश्वर एसटी नियंत्रण कक्षासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीला केवळ एसटी प्रशासनच जबाबदार असेल, असा इशाराही देसाई यांनी दिला आहे. आता या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर तरी देवरुख आगाराला जाग येते की विद्यार्थ्यांचा हा वनवास असाच सुरू राहतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच पालकमंत्री उदय सामंत यांनीही या प्रकाराकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.
कोट
दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी आणि प्रवाशांच्या सोयींशी खेळणाऱ्या देवरुख आगाराला धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे. आम्ही कोणत्याही पूर्वकल्पनेशिवाय आगारावर धडक देऊन ठिय्या मांडणार आहोत.
- महेश देसाई, सरपंच, कोंडये
--------
देवरुख-येडगेवाडी बसच्या अनियमिततेमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान
प्रशासनाचे दुर्लक्ष ; राजीवलीतील ७० विद्यार्थी शाळा सोडण्याच्या तयारीत
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. १० ः देवरुख आगारातून दुपारी साडेतीन वाजता सुटणारी ‘देवरूख-येडगेवाडी’ ही एसटी बस गेल्या अनेक दिवसांपासून कमालीची अनियमित झाली आहे. याचा थेट फटका राजीवली परिसरातील ७० विद्यार्थ्यांना बसत असून, वारंवार होणाऱ्या या त्रासामुळे त्रस्त झालेले विद्यार्थी आता चक्क ‘शाळा सोडण्याच्या’ मनस्थितीत आहेत. एसटी प्रशासनाच्या या अनास्थेमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
माध्यमिक विद्यामंदिर, कुंभारखाणी (बु.) येथे शिक्षणासाठी येणाऱ्या राजीवली परिसरातील विद्यार्थ्यांना एसटी हेच एकमेव प्रवासाचे साधन आहे. मात्र, चिपळूण आणि देवरुख आगाराच्या या मार्गावरील बसफेऱ्या वारंवार रद्द होणे किंवा उशिराने येणे ही नित्याचीच बाब झाली आहे. बस वेळेवर येत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शाळेतील पहिले महत्त्वाचे तास चुकतात. शाळा सुटल्यानंतरही संध्याकाळी बसची शाश्वती नसते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अंधारात पायपीट करत घरी परतावे लागते, जे सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.
या संदर्भात स्थानिक ग्रामस्थ आणि पालकांनी वारंवार तक्रारी करूनही एसटी प्रशासनाकडून याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. सततच्या या खेळखंडोबामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य पसरले असून, अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दरम्यान, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘लालपरी’ हाच आधार असताना, प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. आता या प्रश्नी आगार व्यवस्थापन गांभीर्याने लक्ष देऊन बसफेरी नियमित करणार की विद्यार्थ्यांना शाळेला रामराम ठोकण्याची वेळ येणार, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
कोट
कुंभारखाणी हायस्कूलमध्ये दहावीपर्यंतचे शिक्षण घेण्यासाठी कुंचाबे, राजीवली, रातांबी आणि कुटगिरी या डोंगराळ भागातील सुमारे ५० विद्यार्थी दररोज ये-जा करतात. येथे दर्जेदार शिक्षण मिळत असल्याने पालकांनी एसटीच्या भरवशावर आपल्या पाल्यांना या हायस्कूलमध्ये प्रवेश दिला आहे. मात्र, चिपळूण आणि देवरुख आगाराच्या एसटी बसफेऱ्यांच्या अनियमिततेमुळे या विद्यार्थ्यांना सध्या मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून, त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
- सचिन पाटोळे, राजीवली
