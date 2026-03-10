''मावळे आम्ही'' संघटनेतर्फे चाफेड दुर्गावर स्वच्छता
‘मावळे आम्ही’ संघटनेतर्फे
चाफेड दुर्गावर स्वच्छता
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १० ः जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून ‘मावळे आम्ही स्वराज्याचे, महाराष्ट्र राज्य’ या संघटनेच्या कणकवली विभागाच्यावतीने चाफेड दुर्ग येथे विशेष स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. यावेळी किल्ल्याचा ऐतिहासिक महादरवाजा मुक्त करण्याचे कामही हाती घेण्यात आले.
गेल्या दीड वर्षांपासून संघटनेतर्फे चाफेड दुर्गावरील खचलेला महादरवाजा मोकळा करण्याचे काम अविरतपणे सुरू आहे. आतापर्यंत महादरवाजाचे ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम लवकरच पूर्ण करून हा ऐतिहासिक दरवाजा शिवप्रेमी आणि पर्यटकांसाठी पूर्णपणे खुला करण्याचे आमचे ध्येय आहे, असे उपजिल्हाध्यक्ष अनिकेत तर्फे यांनी सांगितले. महिला दिनानिमित्त आयोजित या मोहिमेत सहभागी झालेल्या सर्व महिलांचे जिल्हाध्यक्ष अनंत आचरेकर यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. या मोहिमेला चाफेड गावचे सरपंच महेश राणे यांचे मार्गदर्शन लाभले. शिवप्रतिष्ठान, कोळोशीच्या विभागीय खजिनदार सानिका इंदप, माहिती अधिकारी नील आचरेकर, सल्लागार अर्जुन जाधव, प्रसिध्दी प्रमुख रसिका चव्हाण, शुभम रांबाडे, सारिका तोरसकर, साक्षी जाधव आदी उपस्थित होते.
