पूर्णगडच्या महापुरुष मंडळाचा ''सहकुटुंब'' अनोखा सोहळा
पावस ः महिला दिनाचे औचित्य साधून श्री देव महापुरुष भजनी मंडळ, पूर्णगड येथील महिला.
भजनातून जपला कौटुंबिक जिव्हाळा
गोकर्ण-मुरुडेश्वर येथे महापुरुष भजन मंडळाचा सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. १० ः भजन क्षेत्रात केवळ भक्तीच नव्हे, तर सामाजिक बांधिलकी आणि कौटुंबिक जिव्हाळा जपण्याचा आदर्श पूर्णगड (रत्नागिरी) येथील श्री देव महापुरुष भजन मंडळाने निर्माण केला आहे. या मंडळाचा वार्षिक कौटुंबिक सोहळा नुकताच कर्नाटक राज्यातील गोकर्ण आणि मुरुडेश्वर येथे उत्साहात झाला.
भजन मंडळ हे केवळ कलाकारांचे नसून ते एक कुटुंब आहे, ही संकल्पना समोर ठेवून सालाबादप्रमाणे यावर्षीही सहपत्नीक सहलीचे आयोजन करण्यात आले होते. आपण जेव्हा भजनासाठी बाहेर जातो, तेव्हा घरातील पत्नी आणि मुले यांचा पाठिंबा महत्त्वाचा असतो; हीच जाणीव ठेवून सर्व कलाकार आपल्या कुटुंबासह या सोहळ्यात सहभागी झाले होते.
या सहलीदरम्यान जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून महिला भगिनींचा विशेष सत्कार करण्यात आला. लांजा पंचायत समितीचे नवनिर्वाचित सदस्य व ‘नमनसम्राट’ यशवंत वाकडे यांच्या हस्ते हा सत्कार सोहळा पार पडला. या मंडळातील सर्व कलाकार कोणतेही मानधन न घेता सेवा देतात. तसेच वर्षभरात मंडळाचा अवांतर खर्च टाळून तो पैसा समाजोपयोगी कामांसाठी आणि गरजूंच्या मदतीसाठी वापरला जातो.
हा सोहळा यशस्वी करण्यासाठी रत्नदीप डोर्लेकर, विजय आडविरकर, संदीप आंबेरकर, मनोहर डोर्लेकर, मदनजी डोर्लेकर गुरुजी, वामन डोर्लेकर, रवींद्र डोर्लेकर, दिनेश डोर्लेकर, विजय डावखुरे आणि रवींद्र सारंग यांनी विशेष मेहनत घेतली. वासुदेव वाघे यांनी सूत्रसंचालन केले.
कोट
भजन मंडळाने सामाजिक बांधिलकी जपत एकत्र येणे आणि विविधांगी उपक्रम राबवणे ही कौतुकास्पद बाब आहे.
- यशवंत वाकडे
